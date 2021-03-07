Прикосновение с верой

Евангелие от Марка

Глава 5

22 И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его

23 И усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.

24 [Иисус] пошёл с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его.

25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,

26 Много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла ещё в худшее состояние, —

27 Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,

28 Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.

29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.

30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?

31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: «кто прикоснулся ко Мне?»

32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.

33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.

34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.