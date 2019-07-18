Примелькавшееся чудо

Когда из-под наших ног взлетают сизари, эти примелькавшиеся городские птицы, едва ли кому-то приходят в голову мысли о чуде Божьего творения. Но давайте приглядимся к тому, как сизари (и все другие голуби) выкармливают своих птенцов.

Зерноядные птицы, к которым относятся голуби, обычно кормят своих птенцов насекомыми, потому что грубый зерновой корм для птенцов неприемлем. Но голуби слишком медлительны и неповоротливы, чтобы ловить своим птенчикам насекомых. Нежная пища для птенцов образуется в организме родителей.

При насиживании яиц зоб самки и самца начинает утолщаться, его пронизывают кровеносные сосуды, и в нужный момент начинается выделение «голубиного молока», идущего на корм вылупившимся птенцам. Затем в строгой последовательности и в строго определённые сроки, свои для каждого вида голубей, состав пищи начинает меняться: к молочку примешивается содержимое желудка птиц. Отверстие между зобом и желудком охватывают сильные кольцевые мышцы, которые регулируют его ширину. Когда отверстие минимально, из желудка в зоб отрыгивается только мельчайшая перетёртая кашица, которая смешивается с молочком. Затем по мере роста птенцов отверстие постепенно расширяется, пропуская всё более крупные частицы зёрен. Количество «молока» постепенно уменьшается, и со временем голуби начинают кормить птенцов непосредственно из зоба после сильного набухания корма, а потом сразу после того, как сами наедятся и напьются воды. Процесс привыкания птенцов к взрослой пище завершён.

Мог ли такой механизм кормления отрабатываться тысячелетиями методом проб и ошибок (бедные птенчики!), или он изначально создан совершенным? Ответ очевиден.

Когда вы в следующий раз увидите голубя, вспомните о том, что он — чудо Божье!

«И подлинно: спроси у скота — и научит тебя, у птицы небесной — и возвестит тебе; или побеседуй с землёю, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всём этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (Библия, книга Иова 12:7–9).

Татьяна Угарова, «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.