Второе пришествие Христа: угроза или радость?

Второе пришествие Христа. Какие чувства вызывают в вас эти слова? Страх? Беспокойство? Радость? Читая Библию, мы понимаем, что это радостная весть: Христос придёт во второй раз, чтобы дать вечную жизнь всем, кто верил в Него. В это время исчезнут все страдания, переживания и страхи. Посмотрим, что говорили об этом событии верующие во все времена.

Пророк Исаия: «И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!» (25:9).

Учение о Втором пришествии составляет основное содержание Священного Писания. С того дня, как первая чета с грустью простилась с Едемом, дети веры начали ждать пришествия Обетованного, Который уничтожил бы власть губителя и возвратил потерянный рай. Пришествие Мессии во славе было средоточием всех надежд святых мужей древности. Енох, седьмой от Адама, был удостоен издали взирать на грядущего Избавителя: «Идёт Господь со тьмами святых Ангелов Своих — сотворить суд над всеми» (Иуды 1:14, 15). Патриарх Иов в ночь своих страданий восклицает с непоколебимым упованием: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иова 19:25–27).

Пророк Исаия говорит: «Поглощена будет смерть навеки, и отрёт Господь Бог слёзы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! … возрадуемся и возвеселимся во спасении Его» (Исаия 25:8, 9).

Иисус Христос: «Приду опять и возьму вас к Себе» (Иоанна 14:3).

Перед тем как расстаться со Своими учениками, Спаситель утешил их заверением, что Он придёт вновь: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”» (Иоанна 14:1–3).

Ангелы, задержавшиеся после вознесения Христа на Елеонской горе, повторили ученикам обетование о Его возвращении: «Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:11). И апостол Павел, воодушевлённый Духом Святым, свидетельствовал: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба» (1 Фессалоникийцам 4:16). И пророк с острова Патмос говорит: «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око» (Откровение 1:7).

Вокруг пришествия Христа сосредоточена слава «совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деяния 3:21). Тогда будет положен конец господству зла; «царство мира» станет «[царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откровение 11:15). Тогда на всей земле наступит долгожданное царство мира Мессии.

Пришествие Господа во все века окрыляло надеждой Его последователей. Прощаясь с учениками на Елеонской горе, Спаситель обещал возвратиться. Это освещало будущее Его учеников, наполняя их сердца радостью и надеждой, которые не могли вытеснить никакие скорби и испытания. Среди страданий и преследований «явление Великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа» было для них «блаженным упованием». Когда фессалоникийские христиане со скорбью хоронили своих близких, тех, кто так твёрдо надеялся своими глазами видеть пришествие Господа, апостол Павел, их наставник, напоминал им о воскресении, которое произойдёт во время явления Спасителя. Тогда мёртвые во Христе встанут и вместе с живыми встретят Господа (см. 1 Фессалоникийцам 4:16, 17).

Ричард Бакстер: «Мысли о пришествии Господа являются для меня самыми отрадными и радостными».

Из темниц, из пламени костров и с эшафотов, где святые и мученики свидетельствовали об истине, через все столетия доносится их голос веры и надежды. Будучи «уверены в Его воскресении, а также и в своём во время Его пришествия, — говорит один из этих христиан, — они с презрением относились к смерти, они были выше неё». Они были согласны сойти в могилу, чтобы потом «выйти из неё освобождёнными». Они ожидали Господа «на облаках небесных в славе Отца», «Который должен принести праведным спасение». Вальденсы питали подобную же веру. Уиклиф ожидал явления Искупителя как надежду церкви.

Лютер говорил: «Великий день наступит, когда это развратное царство будет свергнуто».

«Этот древний мир недалёк от своего конца», — говорил Меланхтон. Кальвин убеждал верующих «не колебаться, но с надеждой ожидать пришествия Христа как одного из самых великих событий», подчёркивая, что «вся христианская семья должна ожидать этого дня… мы должны ощущать голод по Христу; мы должны искать Его, размышлять о Нём, пока не взойдёт заря того великого дня, когда наш Господь во всей Своей полноте явит славу Своего царства».

Вера и характер праведников Божьих проявляются в том, чтобы они с любовью и блаженным упованием ждали Его пришествия. Если смерть будет последним врагом, уничтоженным воскресением, то это должно нас заставить молиться и жаждать Второго пришествия Христа, когда будет одержана полная и совершенная победа. «Скорейшего наступления этого дня должны с верой ожидать все верующие; в этот день завершится работа их искупления и будут осуществлены все желания и стремления их души. О, Господи, поспеши, приблизь этот блаженный день!» Такова была надежда христиан во все времена.

По книге Эллен Уайт, «Великая борьба»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.