Чарльз Малли знает по себе, что значит «из грязи да в князи». Но находясь на вершине успеха, он продал всё, чтобы стать отцом для детей, которые живут на улицах. Его послушание призыву Божьему легло в основу нового фильма «Малли».

Найдите на этих семейных фото самую широкую и яркую улыбку — это и будет Чарльз Малли. Его дети, которые когда-то были сиротами, называют его Папа Малли.

Вас и самого бросили в детстве?

«Совершенно верно, — отвечает Чарльз Малли, руководитель и основатель «Mully Children’s Family». — Еще маленьким мальчиком я однажды проснулся и обнаружил, что теперь я один. Мне тогда было пять или шесть лет. Вот так сложилась моя жизнь. У меня не было ни еды, ни жилья, ничего, на что я мог бы рассчитывать. Так я стал уличным попрошайкой. Помню, однажды я проснулся — и никого нет».

Его удивительное восхождение из трущоб Кении — тема нового художественного фильма «Малли».

Сюжет интересный: Малли из нищего превратился в миллионера.

«Порой мне сложно оценивать себя на этом уровне, но всё же могу это признать и сказать: да, Господь действительно очень возвысил меня по Своей милости, используя тот малый бизнес, которым я занялся», — смеется Чарльз Малли.

У его отца была монополия по нефти и газу.

Как вы думаете, откуда у вас взялось это стремление к бизнесу, этот предпринимательский дух, который заставил вас думать: «Я могу добиться большего, я могу взять то малое, что у меня в руке, и приумножить его?» Откуда это взялось?

«Оглядываясь назад, я вижу Божью благодать и Его план. И это хороший план. Как Он сказал Иеремии: «У Меня есть хороший план для тебя». Когда я смотрю на свою жизнь, то понимаю, что у Бога всегда был этот хороший план. Почему? Потому что Он запланировал для меня быть Его инструментом в будущем. Когда Бог действительно хочет тебя использовать, ты не сможешь этого избежать, даже если попытаешься», — говорит Чарльз Малли.

Будучи счастливым мужем и отцом восьми детей, Малли почувствовал, что Бог призывает его всё продать. Это произошло в 1986 году после встречи лицом к лицу с детьми, просящими милостыню на улице.

«Мне не давали покоя мысли о тех мальчиках на улице. В их лицах я видел себя, так что я даже не мог работать. И тогда я воскликнул: «Почему Бог хочет меня туда вернуть? Я больше никогда не буду работать за деньги», — говорит с экрана актер, играющий роль Малли в фильме.

«Бог обратился ко мне таким образом: «Ты был, как они», — говорит сам Малли. — Я видел себя в их лицах, потому что пытался спрятаться. Я никогда и никому об этом не рассказывал. Я не помню, чтобы хотя бы раз делился свидетельством о своем прошлом. Я хотел, чтобы люди всегда видели во мне большого человека с деньгами».

«Бог сказал, что ему нужно всё продать и начать помогать бедным, в частности, брошенным детям, — звучит в реплике одной из актрис. — Как отказаться от того, что тебе дорого? Как решиться на то, чтобы проявлять любовь?»

Чарльз основал «Mully Children’s Family», ныне крупнейшую в Африке организацию по реабилитации детей. Взрастить эту «семью» до нынешнего размера ему было, наверное, нелегко.

«Весь этот путь никогда не был легким. Но мы шли по нему вместе с моей женой. Даже друзья отвернулись от нас. А в церквях не хотели ничего об этом слышать. Меня все считали сумасшедшим», — рассказывает Чарльз Малли.

«У нас было трое детей, затем четверо. Их становилось всё больше и больше», — звучит реплика актрисы.

«Добро пожаловать. Теперь это ваша семья. Всё это ваши братья и сестры», — говорит актер.

Более 13-ти тысяч детей Папы Малли стали врачами, инженерами, учеными, учителями и юристами.

«Я вижу, как весь мир, вся Кения, весь африканский континент преображается благодаря им и благодаря Христу, который укрепляет нас», — делится Чарльз Малли.

Это преображение началось с послушания Богу и желания стать отцом для сирот.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.