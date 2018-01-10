Пророчества о пришествии Христа: прошлое и будущее

«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15), — вот главная мысль в проповеди Христа. Он Сам объясняет людям, как понимать пророчества о Его рождении, смерти и Втором пришествии.

О рождении Мессии было провозглашено, прежде всего, в Иудее. На холмах Вифлеема ангелы возвестили о рождении Иисуса. В поисках Его волхвы приходили в Иерусалим. Здесь Христос призвал Своих первых учеников, и здесь прошла большая часть Его земного служения. Его Божественность, столь очевидно проявившаяся при очищении храма, чудесные исцеления, совершённые Им, и уроки, изречённые Его устами, — всё это подкрепляло Его слова, сказанные синедриону после исцеления больного в Вифезде, о том, что Он — Сын Божий.

Синедрион отверг весть Христа и желал Его смерти. Иисус, покинув Иерусалим, священников, храм, религиозных вождей и законников, обратился к другой части общества, чтобы провозглашать Свою весть и избрать тех, кто проповедовал бы Евангелие всем народам.

Подобно тому, как в дни Христа церковные власти отвергли свет и жизнь во Христе, в каждом последующем поколении наблюдается та же картина. Когда реформаторы начали проповедовать Слово Божье, они и не думали отделяться от официальной церкви, но религиозным вождям оказался не нужен свет, и те, которые несли его, вынуждены были обратиться к другой части общества, к людям, жаждущим правды.

Иерусалимские раввины презирали жителей Галилеи, считая их грубыми и невежественными, но Спаситель нашёл здесь благодатную почву. Люди тут были более открыты для принятия истины. Галилея в то время была густо заселена людьми разных национальностей, и их было гораздо больше, чем в Иудее.

Когда Иисус странствовал по Галилее, наставляя и исцеляя народ, к Нему стекалось множество людей из городов и селений. Многие приходили даже из Иудеи и прилегающих областей. Иногда приходилось сдерживать воодушевление народа, чтобы римские власти не заподозрили восстания. Никогда ещё мир не переживал такого времени, как это. Небо приблизилось к людям. Алчущие и жаждущие души насыщались благодатью Спасителя.

Евангельская весть, проповедуемая Самим Спасителем, основывалась на пророчествах. «Время», наступление которого Он провозгласил, было пророческим периодом, упомянутым архангелом Гавриилом в беседе с Даниилом: «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых» (Даниила 9:24). День в пророчестве равняется году (см. Числа 14:34; Иезекииля 4:6). Семьдесят седмин, или четыреста девяносто дней, означают четыреста девяносто лет.

Начало отсчёта было дано: «Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины» (Даниила 9:25), — 69 недель, или 483 года. Повеление о восстановлении и строительстве Иерусалима, введённое в силу декретом Артаксеркса Лонгимана (см. Ездра 6:14; 7:1, 9), вышло осенью 457 года до Р. Х. От этого времени мы отсчитываем 483 года и получаем дату: 27 год нашей эры. Согласно пророчеству, в конце этого времени должен прийти Мессия, помазанник Божий. В 27 году нашей эры Иисус во время крещения был помазан Святым Духом и вскоре после этого начал Своё служение. Тогда и прозвучала весть: «Исполнилось время».

«И утвердит завет для многих одна седмина». В течение семи лет после того, как Спаситель начал Своё служение, Евангелие должно было проповедоваться, главным образом, иудеям: три с половиной года Самим Христом, а затем апостолами. «В половине седмины прекратится жертва и приношение» (Даниила 9:27). Весной 31 года нашей эры Христос — истинная жертва — был распят на Голгофе. И тогда завеса в храме разодралась на две части — знак того, что жертвенное служение утратило свою святость и значение. Кончилось время земной жертвы и приношения.

Одна седмина — семь лет — закончилась в 34 году по Р. Х. Побив камнями Стефана, иудеи окончательно отвергли Евангелие: ученики, рассеянные по причине гонений, «ходили и благовествовали слово» (Деяния 8:4). Спустя некоторое время обратился гонитель Савл и стал Павлом, апостолом язычников.

Время пришествия Христа, Его помазание Святым Духом, Его смерть и возвещение Евангелия язычникам ясно указаны пророчеством. Иудейскому народу была предоставлена возможность постичь эти пророчества и наблюдать их осуществление в миссии Иисуса. На важность изучения пророчеств Христос указывал Своим ученикам. Ссылаясь на пророчество Даниила, относящееся к тому времени, Он сказал: «Читающий да разумеет» (Матфея 24:15).

Архангел Гавриил, второй по положению после Сына Божьего, пришёл к Даниилу с Божественной вестью. Именно Гавриила, «Своего ангела», послал Христос открыть будущее Своему возлюбленному Иоанну. Всем, читающим и слушающим слова пророчества и соблюдающим написанное в нём, обещано благословение.

«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амоса 3:7). Божьи благословения всегда будут сопровождать благоговейное молитвенное изучение пророческих Писаний.

Подобно тому, как весть о Первом пришествии Христа провозгласила Царство Его благодати, весть о Втором пришествии провозглашает Царство Его славы. Эта весть также основывается на пророчествах. Всё, что ангел сказал Даниилу относительно последних дней, должно быть понято в последнее время. Тогда «многие прочитают её [книгу] и умножится ведение». Сам Спаситель, указывая на признаки Своего пришествия, сказал: «Когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие… Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно… Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» (Луки 21:31, 34, 36).

Мы достигли пророческого периода, предсказанного в этих Писаниях. Время конца настало, видения пророков открыты, их торжественные предостережения указывают на близость пришествия Господа во славе. Но царство этого мира занимает мысли людей, и они не замечают быстро исполняющихся пророчеств и знамений вскоре грядущего Царства Божьего. И хотя нам неизвестен час возвращения Господа, мы знаем, что он близок, поэтому просим каждого читателя тщательно изучать пророчества Библии и молиться, чтобы быть готовыми встретить Спасителя Иисуса Христа и наследовать Царство Небесное.

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.