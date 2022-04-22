Пророчество, дающее надежду

Обещание о том, что верующие в Христа однажды воскреснут для вечной жизни, дарит нашим сердцам надежду на то, что смерть — это не навсегда.

Пока была жива моя бабушка, мы каждую Пасху ходили на кладбище. Это сейчас стали говорить, что для посещения кладбища есть другие дни, а тогда кладбище мы посещали именно на Пасху. Мне всегда было интересно смотреть на памятные плиты, таблички, смотреть на лица людей, которые когда-то жили, высчитывать их возраст. Задумываться, почему так мало прожили, особенно у могил детей. Я не сильно углублялась в размышления о чувствах тех, кто потерял своих близких. Это были, скорее, философские думы о бытии.

К тому же, на Пасху, когда на кладбище повсюду встречаешь знакомых, слышишь приветствия «Христос воскрес!», грустным мыслям сложнее поселиться в голове. Что интересно, эти радостные приветственные слова никак не связывались у меня с теми, кто лежал в могилах. Как будто весть о том, что Христос воскрес, к ним никак не относится. И подозреваю, что я далеко не одна такая. А ведь эти слова, сказанные именно на кладбище, звучат утешающе и радостно, если понимать смысл воскресения Иисуса.

Смерть, как и всё остальное зло, вошла в наш мир с первым грехом. Сначала Адам и Ева увидели, как увядают цветы, а потом увидели и смерть своего сына Авеля. Переживали они её, скорее всего, намного сильнее, чем люди переживают смерть детей сегодня, ибо знали, что это цена их неверного выбора. Плюс ко всему, убийцей стал их собственный сын Каин. И за кого у них больше болело сердце — вопрос. Ведь смерть бывает физическая и духовная. Первая приносит много горя близким, но не она самое страшное. Иисус сказал: «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать» (Евангелие от Луки 12:4). Страшнее смерть духовная, когда происходит отвержение Бога и Его дара благодати.

Первая чета, по сути, потеряла сразу двух сыновей. Авель умер, но он был праведником в глазах Божьих, а значит, на него распространяется обетование (Божье обещание) о воскресении, о котором подробнее скажу ниже. А Каин, хоть и был жив физически, но его время на земле истечёт, а дальше жизни не будет. Да, он мог покаяться, но мы читаем «и пошёл Каин от лица Господня» (Библия, книга Бытие 4:16). Надежда на раскаяние очень зыбкая (кстати, и слова-то «раскаяние», «неприкаянный» происходят от имени Каин).

Есть великое заблуждение, что после смерти физической ещё что-то можно решить, исправить, замолить… Но в Библии мы читаем Божьи слова: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (книга Откровение 22:12). Дел после смерти (до воскресения) не будет: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (книга Екклесиаста 9:10). «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 послание коринфянам 5:10).

Мысль о том, что после смерти можно что-то исправить, конечно, может быть утешающей для родственников умершего, если тот вёл не самую праведную жизнь, но заблуждение от этого не перестаёт быть заблуждением. Человек может потерять спасение, думая: «Я буду жить на земле, как хочу, а потом всё равно Бог меня примет, пусть и помучаюсь подольше, пока очищусь».

В Библии мы видим, как на протяжении всей истории человечества, начиная от Адама и Евы, Бог обещает воскресить тех, кто выбрал путь любви и послушания Богу. Сразу после совершения первого греха была дана и надежда: сатане было сказано, что потомок Евы поразит его в голову, т. е. победит (книга Бытие 3:15). Начиная с этих дней, люди ждали Мессию, Который сокрушит грех и смерть.

И вот Христос родился, вырос и начал Своё служение людям. Но представления о Мессии и реальность в головах людей того времени не совпали. «Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Евангелие от Иоанна 1:11). Иисус знал, что Его убьют. В любой момент Он мог вернуться на небо. Но Он сознательно отдал Свою жизнь, потому что понимал, что умирает вместо нас. Он принял наше наказание на Себя, тем самым очистил нас Своею кровью. Смерть не смогла удержать Безгрешного в своей власти. Он назван «первенцем из мёртвых» (Библия, Послание колоссянам 1:18).

Есть множество библейский текстов, которые позволяют нам надеяться на воскресение и наших любимых, и нас самих. Вот некоторые из них:

«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание римлянам 6:23).

«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» (1 послание коринфянам 6:14).

«Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Послание римлянам 8:11).

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Евангелие от Иоанна 11:25).

Однажды я разговаривала с мужем о своём страхе умереть. А он сказал, что если ты живёшь с Богом, то и в вопросе смерти тоже должно быть доверие Богу. Он позаботится о том, чтобы смерть случилась в наиболее подходящий момент для тебя и твоих близких. Конечно, для нас, людей, не бывает подходящих моментов для смерти: это всегда горе и боль, но только Богу известно, что лучше для нас. Здесь и нужна вера, чтобы не бунтовать, а принять Божью волю.

Смерть — горькая штука, и слёзы не грех. Сам Иисус прослезился у могилы Своего друга Лазаря. Но когда боль немного стихает, у христиан приходит осмысление, что встреча с почившим близким состоится, и хоть немного, но становится легче. На протяжении многих веков христиане даже на могильных плитах писали слова надежды на будущую встречу, например, «Ожидаю радостного воскресения из мёртвых», «До встречи», «Христос, пробуди меня к вечной жизни».

Недавно я услышала очень красивую пасхальную песню. В конце ролика сказано, что написала текст этой песни мама мальчика, который умер от онкологии. Узнав об этом, смысл текста начинаешь понимать ещё глубже. Песня сама по себе хоть и с ноткой грусти, но настолько светлая, трепетно-радостная, что внутри всё переворачивается. Слова «Христос воскрес!» звучат в ней так осмысленно, в них великая надежда, нет, даже не надежда, а уверенность в том, что разлука не навсегда, ведь Христос воскрес! «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?» (1 послание коринфянам 15:55).

Ася Стрижёва

Воскресение мёртвых состоится при Втором пришествии Иисуса. В тот славный день живые праведники изменятся «вдруг, во мгновение ока» (1 послание коринфянам 15:52). Теперь, став бессмертными, вместе с воскресшими святыми они возносятся навстречу Господу. Ангелы «соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (Евангелие от Матфея 24:31). Святые ангелы на руках приносят матерям их малюток. Друзья, давно разлучённые смертью, встречаются, чтобы больше никогда не расставаться…

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.