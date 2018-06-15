9 предсказаний пророка Исаии об Иисусе Христе

Раньше я думала, что рассказы об Иисусе Христе начинаются со второй части Библии — Нового Завета. Но оказывается, и Ветхий Завет содержит множество указаний на Спасителя. 53 главу книги пророка Исаии, написанную за 700 лет до Рождества Христова, называют ветхозаветным Евангелием. В ней содержатся пророчества, исполнившиеся в жизни Сына Божьего.

1. Не все уверуют в Иисуса Христа

«Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?» (Исаия 53:1). Израильские религиозные лидеры ждали пришествия своего Избавителя, но подавляющее большинство учителей Закона Божьего не приняли Спасителя. Евангелист пишет об этом так: «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: “Господи! Кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?”».

2. Господь будет жить скромно

«Ибо Он взошёл пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия» (Исаия 53:2). Иисус родился не в царских палатах, а в скромном хлеву. Его семья была небогата. Он был плотником, и в 30 лет, путешествуя с учениками, Господь не имел достаточно денег, чтобы заплатить налоговую пошлину. А когда воины пришли взять Иисуса под стражу, Иуде пришлось подать условный знак — поцеловать Учителя, чтобы они могли узнать Мессию.

3. Христос перенесёт муки, скорби и болезни

«Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё» (Исаия 53:3).

Перед крестной смертью Иисус перенёс побои и издевательства: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из тёрна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие» (Матфея 27:27–31).

4. Люди не поймут причину страданий Иисуса и будут насмехаться над Ним

«Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Исаия 53:3). Как исполнилось это пророчество, записано в Евангелии: «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: “Я Божий Сын”» (Матфея 27:39–43).

5. Мессия возьмёт на Себя наши немощи и болезни

«Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом» (Исаия 53:4).

Иисус не только учил людей, как наладить отношения друг с другом и Богом. Он исцелял парализованных, возвращал зрение, ясный разум, воскрешал. «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется речённое через пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понёс болезни”» (Матфея 8:16, 17).

6. Иисус примет мучения за наши грехи, а не за Свои

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Исаия 53:5, 6).

Апостол Пётр повторяет мысль Исаии: «Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие [не имея пастыря], но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших» (1 Петра 2:24,25).

7. Христос добровольно принесёт Себя в жертву

«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Исаия 53:7).

«Вот, Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Иоанна 1:29), — так приветствовал Иоанн Креститель Христа. Во время ареста Иисус не позволил Своим ученикам обороняться, а добровольно отдал Себя в руки завистников. И когда священники и старейшины обвиняли Христа в день Его казни, Он молчал.

8. Невинный Страдалец будет причислен к разбойникам, но похоронят Его у богатого

«Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его» (Исаия 53:9). Это пророчество сбылось в жизни Иисуса, когда с Ним распяли двух разбойников, казнив Его вместо убийцы Вараввы. Преступников в то время хоронили отдельно от законопослушных граждан. Тело же Иисуса забрал богатый ученик — Иосиф из Аримафеи — и положил Его в новом, высеченном в скале, гробе.

9. Воскресение и продолжение миссии по спасению людей

«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесёт» (Исаия 53:11). Ученики Господа в своих посланиях рассказывают, где сейчас находится Иисус: Он воскрес, вознёсся на небо и находится рядом с Богом. «Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евреям 7:25).

Дорогие друзья! Слова Исаии — это не просто сбывшиеся пророчества. Это рассказ о живом Иисусе, заплатившем Своей жизнью за грехи каждого из нас, чтобы мы могли с чистым сердцем обращаться к Богу.

Наталия Кислова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.