Прощены, чтобы прощать

Я хочу быть прощённой, Господи,

А других прощать не хочу…

Ты стоял обнажённый на площади,

Твоё тело предали бичу.

Не роптал Ты, не звал на помощь,

И не клял палачей Своих…

Опустилась на землю полночь,

Когда Ты на кресте затих.

Мрак объял палачей снаружи,

И был в душах кромешный мрак.

Подвиг крестный был Богу нужен

Для спасенья людей в веках.

Ты прощаешь грехи людские,

Чтоб прощать научились мы,

Чтобы ближних своих любили,

Кто не вышел пока из тьмы.

Быть прощённой Тобой желаю!

Научи, Иисус, прощать

Всех, кто Бога ещё не знает

И кричит, что не хочет знать!

Даже если пройти страданья

Мне в учении предстоит.

Дай мне выполнить все заданья,

Чтоб прощать, как Ты, и любить.

Ирина Лаврухина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.