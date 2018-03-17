Прощены, чтобы прощать

Я хочу быть прощённой, Господи,
А других прощать не хочу…
Ты стоял обнажённый на площади,
Твоё тело предали бичу.
Не роптал Ты, не звал на помощь,
И не клял палачей Своих…
Опустилась на землю полночь,
Когда Ты на кресте затих.
Мрак объял палачей снаружи,
И был в душах кромешный мрак.
Подвиг крестный был Богу нужен
Для спасенья людей в веках.
Ты прощаешь грехи людские,
Чтоб прощать научились мы,
Чтобы ближних своих любили,
Кто не вышел пока из тьмы.
Быть прощённой Тобой желаю!
Научи, Иисус, прощать
Всех, кто Бога ещё не знает
И кричит, что не хочет знать!
Даже если пройти страданья
Мне в учении предстоит.
Дай мне выполнить все заданья,
Чтоб прощать, как Ты, и любить.
Ирина Лаврухина