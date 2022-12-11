Простить не значит разрешить

Тому, что было, продолжаться:

В себе по-прежнему носить

Обиды груз и обижаться.

Прощая, подвожу черту,

И в этот миг обида в прошлом.

Беру другую высоту,

Когда снимаю эту ношу.

Прощенье делает сильней

Тех, кто из непрощенья вышел.

И отношеньям новых дней

Прощенье позволяет выжить.

Простить не значит всё забыть,

Но лишь сломать обиды жало.

Так отношения ценить,

Чтоб помнить, что их разрушало.

Всё осознать и всё учесть,

Прославив Бога за заботу.

Счастливый рад тому, что есть,

Несчастный вечно ждёт чего-то.

И обижаться не спеши,

Наш путь — любовь и примиренье.

Обида — как разлом души,

Прощенье — как восстановленье.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.