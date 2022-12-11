Простить не значит разрешить
Тому, что было, продолжаться:
В себе по-прежнему носить
Обиды груз и обижаться.
Прощая, подвожу черту,
И в этот миг обида в прошлом.
Беру другую высоту,
Когда снимаю эту ношу.
Прощенье делает сильней
Тех, кто из непрощенья вышел.
И отношеньям новых дней
Прощенье позволяет выжить.
Простить не значит всё забыть,
Но лишь сломать обиды жало.
Так отношения ценить,
Чтоб помнить, что их разрушало.
Всё осознать и всё учесть,
Прославив Бога за заботу.
Счастливый рад тому, что есть,
Несчастный вечно ждёт чего-то.
И обижаться не спеши,
Наш путь — любовь и примиренье.
Обида — как разлом души,
Прощенье — как восстановленье.
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.