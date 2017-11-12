Российские протестанты отпраздновали 500-летие Реформации в Доме Пашкова

31 октября российские протестанты собрались в московском культурно-выставочном комплексе «Дом Пашкова», чтобы официально отметить 500-летие Реформации. В Дом Пашкова были приглашены лидеры различных религиозных деноминаций России, в том числе Тед Вильсон, президент всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, а также представители светской государственной власти.

Две с половиной сотни человек пришли 31 октября в Дом Пашкова, чтобы отметить зарождение протестантизма, когда 31 октября 1517 года Мартин Лютер пригвоздил к дверям Виттенбергской церкви его знаменитые 95 тезисов. После запретов в советское время протестантские сообщества были легализованы в России в октябре 1990 года. Празднование 500-летия Реформации — первое для них торжество такого масштаба.

Среди пятнадцати докладчиков — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который передал протестантам поздравления от президента Владимира Путина (впервые со времен падения монархии).

«Органы государственной власти воспринимают протестантов России как неотъемлемую часть традиционного религиозного сообщества многонациональной России, — сказал Кириенко. — Протестантское сообщество России играет большую роль в социальном служении, помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, независимо от их конфессиональной принадлежности».

«У Лютера не было цели создать отдельную конфессию, он хотел реформировать церковь и приобрел в этом деле широкую поддержку,— заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.— Но Реформация привела к образованию многих деноминаций. Мы все наследники той эпохи, потому что Реформация затронула не только центральные богословские темы, но совершила переворот в сознании людей».

По словам господина Брауэра, благодаря Реформации сформировалось новое отношение к Священному Писанию, к окружающему миру, к человеку. «В Россию идеи Реформации пришли очень рано, люди, исповедавшие новую веру, с удовольствием селились в нашей стране, не скрывая своих убеждений,— сообщил архиепископ.— Отношение к ним было доброжелательным, потому что они приносили новые знания». Он напомнил, что главой Лютеранской церкви в России до революции 1917 года был император, в советское время Лютеранская церковь на территории России была полностью разрушена, а ее руководство репрессировано. «Восстановление лютеранского наследия нашей страны было и остается одной из центральных задач,— заключил Дитрих Брауэр.— В современной России протестантские церкви получили свободу для выполнения своей миссии».

«Это большая привилегия продолжить в этот день Реформацию в наших сердцах, через 500 лет после начала Реформации, когда в мире, похоже, так много нестабильности и зла», — сказал президент всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня Тед Вильсон в краткой речи двумстам лидерам, собравшимся на мероприятие «Реформация: 500 лет».

Он сказал, что Адвентистская церковь благодарна Лютеру за основы Реформации, который вывел несколько основных принципов: только Библия, спасение только по вере в Иисуса, Христос является единственным Посредником, вечная жизнь только по благодати Иисуса, и вся слава принадлежит только Богу. Вильсон сказал, что эти истины Реформации провозглашаются через вести трех ангелов о скором пришествии Христа, записанные в книге Откровение 14 главе.

Указывая на слова Иисуса в Евангелии от Луки 4:18, Вильсон добавил:

«Реформация должна помочь сделать христианство практическим. Проповедуйте Евангелие бедным. Исцеляйте разбитые сердца. Проповедуйте пленным освобождение, восстанавливайте зрение слепым и отпускайте измученных на свободу. Пока Реформация продолжается, пусть эти принципы горят в наших сердцах и помогают нам действенно совершать протестантскую Реформацию».

Он также поблагодарил российское правительство за защиту свободы вероисповедания в той части мира, где протестантам трудно распространять Евангелие.

Между выступлениями ораторов хор Адвентистской церкви исполнил шесть религиозных псалмов, в том числе часть хора из оратории «Мессия» Генделя «Аллилуйя».

Михаил Каминский, президент Евро-Азиатского дивизиона Адвентистской церкви, который переводил выступление Теда Вильсона, был рад тому, что высшее духовенство Русской православной церкви, Римско-католической церкви и исламской веры присоединились к своим протестантским коллегам в поддержке Библии.

«Было интересно видеть, что люди из разных слоев общества находят что-то общее. Все говорили о важности Слова Божьего», — сказал он в интервью.

Олег Гончаров, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, директор отдела религиозной свободы Евро-Азиатского дивизиона так отозвался об этом событии: «Наша Реформация сегодня — это возврат к Священному Писанию, к духовным ценностям, это проповедь Евангелия, проповедь нравственных ценностей и социального служения». Он был воодушевлен присутствием на этом приеме высокопоставленных руководителей России и города Москвы, представителей других религиозных объединений России, а также дипломатического корпуса. Он сказал: «Они продемонстрировали свою поддержку протестантским деноминациям, выступив на этом собрании. Я думаю, что протестанты, и в частности, адвентисты седьмого дня имеют хорошее будущее в России».

Видео об этом событии смотрите здесь.

Отдел информации ЕАД

Справка: Протестантские общины в России были вновь легализованы с момента принятия Закона СССР о свободе совести в 1990 году и теперь считаются одной из традиционных конфессий РФ. Празднование 500-летия Реформации проходит во всех российских городах и регионах, где представлены протестанты, составляющие, по данным «Левада-центра», около 1% жителей страны.

Исчточник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2017 г.