Прожорливые птенцы

— Мама, мамочка! Иди скорее, посмотри, здесь таких смешных птенчиков показывают!

Мама подошла к Надюше и взглянула на экран телевизора.

— Мам, дядя сказал, что они очень прозорливые.

— Не прозорливые, а прожорливые.

— А что это такое?

— Они так много кушают, что бедным родителям приходится очень тяжело. Они целый день на ногах, то есть «на крыльях», чтобы только прокормить их.

— А почему они так много кушают? — не сдавалась дочка.

— Они растут, а чтобы вырасти и набраться сил, им нужно много есть.

— А людям тоже нужно много есть?

— Обычной еды много есть вредно. А вот духовной пищи можно съедать и побольше.

— А что такое «духовная пища»? — с трудом повторила Надюша.

— Так говорят, когда человек читает и изучает Библию. И вот тут мы должны быть похожи на маленьких прожорливых птенчиков!

— Здорово! Теперь я буду прозо… нет, прожорливо «кушать» свою детскую Библию! Я хочу быть похожей на маленьких птенчиков!

Молитва:

Боже, помоги мне полюбить читать Твоё Слово.

Из книги Светланы Крутовой «Оглянись вокруг»

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.