Прожорливые птенцы

— Мама, мамочка! Иди скорее, посмотри, здесь таких смешных птенчиков показывают!
Мама подошла к Надюше и взглянула на экран телевизора.
— Мам, дядя сказал, что они очень прозорливые.
— Не прозорливые, а прожорливые.
— А что это такое?
— Они так много кушают, что бедным родителям приходится очень тяжело. Они целый день на ногах, то есть «на крыльях», чтобы только прокормить их.
— А почему они так много кушают? — не сдавалась дочка.
— Они растут, а чтобы вырасти и набраться сил, им нужно много есть.
— А людям тоже нужно много есть?
— Обычной еды много есть вредно. А вот духовной пищи можно съедать и побольше.
— А что такое «духовная пища»? — с трудом повторила Надюша.
— Так говорят, когда человек читает и изучает Библию. И вот тут мы должны быть похожи на маленьких прожорливых птенчиков!
— Здорово! Теперь я буду прозо… нет, прожорливо «кушать» свою детскую Библию! Я хочу быть похожей на маленьких птенчиков!
Молитва:
Боже, помоги мне полюбить читать Твоё Слово.
Из книги Светланы Крутовой «Оглянись вокруг»
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.