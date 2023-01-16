Психологические роды

На самом деле, эта статья для тех, кто уже родил,но никак не может отпустить от себя взрослеющего сына.

Позвольте рассказать вам одну притчу.

В утробе матери разговаривают два младенца, которым вот-вот предстоит появиться на свет. Один из них верующий, другой нет.

— Как ты думаешь, есть ли жизнь после родов? — спрашивает неверующий младенец.

—Конечно, — отвечает верующий. — Жизнь после родов существует. И мы с тобой здесь только для того, чтобы вырасти, стать сильными и приготовиться к той жизни, которая нас ждёт после родов.

— Как ты можешь нести такую чушь? Никакой жизни после родов нет и быть не может! Это всё сказки. Где твоё здравомыслие? Если жизнь после родов существует, почему же тогда ещё никто не пришёл к нам и не рассказал, как там на самом деле обстоят дела? Жизнь должна прекратиться родами. Здесь темно, но сытно, а там, даже если и светло, то страшно, потому что о жизни после родов неизвестно ничего. И вообще, жизнь — это вечное страдание в темноте, но другого нам не дано.

— Нет, нет! Я всё равно уверен в своих предположениях. Я не знаю, как будет выглядеть жизнь после родов, но в любом случае мы увидим свою маму, которая непременно позаботится о нас.

— Маму?! Ха-ха-ха. Ты веришь в маму?! Ну и где же она находится сейчас?

— Она везде вокруг нас. Мы постоянно в ней пребываем, благодаря ей живём, двигаемся и даже ведём эту беседу. Без неё невозможно представить себе наше нынешнее существование.

— Нет уж, я всё сделаю, чтобы пробыть тут как можно дольше. А если ты будешь мне мешать, то попрошу тебя отсюда, к твоей, как ты сказал, «маме». Поплачешь ты, пока будешь выбираться!

— Через боль и крик нужно пройти, чтобы выжить на том свете.

— А зачем мне такой свет, чтобы я ещё ради него выживал?

— Чтобы затем жить долго, может быть, бесконечно долго, не умирая никогда. Ведь не думаешь же ты, что мама выхаживала нас для того, чтобы мы умерли? Я твёрдо верю, что наша настоящая жизнь начнётся только после родов…

— Как знаешь, а я всеми силами постараюсь остаться здесь.

Этот разговор двух младенцев, один из которых не желает рождаться и не верит в маму, кажется нам смешным. Но не происходит ли нечто подобное в нашем обществе?

Недавно встретила свою давнюю знакомую. Спросила, как жизнь, как дети. Та ответила, что всё хорошо. Старший сын работает, но жениться не собирается; вроде, и девушка была, но не сложилось, и вот ему уже 25, а он живёт с родителями. Младший тоже с ними, ведь ему только 22: рано ещё жениться, как она считает.

Сегодня хочу поговорить с вами о процессе, который называется «психологические роды». Что же это такое?

Психологические роды — это процесс выхода человека из-под психологической опеки родителей и становление его как самодостаточной и самостоятельной личности.

Роды — процесс болезненный, но если человеку не дают родиться или он не хочет рождаться, то патологического, инвалидного состояния не избежать. Мы понимаем, что если младенец из притчи твёрдо решит не появляться на свет, то он умрёт.

Но нередко родители подвергают своих детей психологическому умиранию. И делают они это из любви, исключительно из добрых побуждений. Они не позволяют повзрослевшим детям самостоятельно принимать решения и постоянно контролируют их жизнь. В итоге мы имеем полностью обезволенную личность, которая постоянно ищет опоры в родителях.

Казалось бы, как хорошо, что сын советуется с родителями, что он послушен, не пререкается, не причиняет неудобств и всегда со всем согласен. Но мы порой забываем, что ему как будущему отцу семейства необходимо научиться брать на себя ответственность и принимать решения, а также пожинать плоды своих решений. Он имеет право на мнение отличное от мнения родителей, ведь он должен сформироваться как личность.

Нам необходимо научиться отпускать своих детей и перерезать пуповину, связывающую ребёнка и мать. Как бы страшно и опасно нам это ни казалось. И чем ребёнок старше, тем больше решений он должен принимать, чтобы, когда придёт время, он мог свободно оставить родительский дом и организовать свой. Поэтому он должен научиться отвечать на три вопроса:

Что ты думаешь по этому поводу? Что ты чувствуешь? Что ты будешь (собираешься) делать?

А нам, родителям, нужно уважать и принимать решение сына или дочери.

На страницах мудрой книги Библии есть слова: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [двое] одна плоть» (книга Бытие 2:24).

Чтобы сын или дочь спокойно могли оставлять своих родителей, психологически рождаться, необходимо дать им эту возможность «отлепиться». Важно позволять детям проявлять самостоятельность уже в подростковом возрасте. Да, не возбраняется дать совет, но не стоит приказывать и диктовать готовые решения. Давайте учиться принимать мнение детей и считаться с ним. И тогда на закате лет нам будет отрадно смотреть на своих чад, которые станут украшением нашей старости.

Елена Сергеева

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.