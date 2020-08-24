Как случилось, что из сердца изгнан Бог,

И своя теперь у каждого дорога?

Но замену подобрать никто не смог.

Так и ходим с пустотою в форме Бога.

Утекают все надежды и мечты,

Разрывая наши ветхие заплаты.

И зияет ощущенье пустоты,

Обездоленности вечной и утраты.

Мы святую потеряли красоту,

Наши ценности бессмысленны и ложны.

Мы пытаемся заполнить пустоту,

Но заполнить бесконечность невозможно.

Мы теряем невозвратные лета.

Бог стучится, но настаивать не смеет.

Там внутри тебя есть место для Христа,

И никто его заполнить не сумеет.

* * *

Во всём, во всём Тебя я слышу —

И в шуме дня, и в тишине.

Тобой живём, Тобой мы дышим.

Господь, Ты всюду, Ты во мне.

Во всём Тебя я ощущаю —

Прохладной ночью, жарким днём,

Твоей любовью всех прощаю

И грею всех Твоим огнём.

Во всём, во всём Тебя я вижу,

Все краски мира, все цветы,

И небеса теперь мне ближе,

Когда со мною рядом Ты.

Как Ты велик и как прекрасен!

Тебя всем сердцем полюбя,

Я вижу всех, кто так несчастен

В огромном мире без Тебя.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.