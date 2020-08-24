Как случилось, что из сердца изгнан Бог,
И своя теперь у каждого дорога?
Но замену подобрать никто не смог.
Так и ходим с пустотою в форме Бога.
Утекают все надежды и мечты,
Разрывая наши ветхие заплаты.
И зияет ощущенье пустоты,
Обездоленности вечной и утраты.
Мы святую потеряли красоту,
Наши ценности бессмысленны и ложны.
Мы пытаемся заполнить пустоту,
Но заполнить бесконечность невозможно.
Мы теряем невозвратные лета.
Бог стучится, но настаивать не смеет.
Там внутри тебя есть место для Христа,
И никто его заполнить не сумеет.
* * *
Во всём, во всём Тебя я слышу —
И в шуме дня, и в тишине.
Тобой живём, Тобой мы дышим.
Господь, Ты всюду, Ты во мне.
Во всём Тебя я ощущаю —
Прохладной ночью, жарким днём,
Твоей любовью всех прощаю
И грею всех Твоим огнём.
Во всём, во всём Тебя я вижу,
Все краски мира, все цветы,
И небеса теперь мне ближе,
Когда со мною рядом Ты.
Как Ты велик и как прекрасен!
Тебя всем сердцем полюбя,
Я вижу всех, кто так несчастен
В огромном мире без Тебя.
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.