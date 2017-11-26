Русский мир. Где найти путь к истинному единству?

Русский мир — это идея, которая обсуждается среди российской и зарубежной общественности, идея культурного и духовного единства людей, живущих в разных странах, но объединённых причастностью к русскому языку и культуре. Речь идёт не об имперских амбициях государства, но о социальной общности людей, объединённых одной идеей. Возможно ли это, и на каких основах должно строиться это единство?

Русский мир начался с того, что христианские миссионеры — Кирилл и Мефодий — дали нам славянскую Библию — перевод Библии на понятный для славянских народов язык. И именно христианские ценности добра и справедливости должны являться основой нашего русского мира. Это и есть та самая настоящая Святая Русь, о которой мы с вами мечтаем. Царство, где не будет несправедливости, коррупции, голода, болезней и разврата. Но будут мир, здоровье, крепкие семьи, достаток в домах и радость на лицах. Но что же в действительности каждый человек может сделать, чтобы это царство наступило?

Поскольку у разных людей разное представление о справедливости, Бог дал нам Библию как мерило добра и справедливости. Это мерило — в Десяти Заповедях. На страницах Библии Господь показывает, как работает этот Закон и как хорошо человеку, когда он живёт по этим заповедям; как расцветает страна, как возвышается народ, соблюдающий Закон Божий. Также Бог показывает, как быстро наступает деградация в обществе, где Закон Божий находится в пренебрежении.

Если мы хотим сохранить наш русский мир, мир, устремлённый к справедливости и добру, то нам надо не просто самим регулярно читать Священное Писание, но и делиться им с теми, кто нас окружает. Именно в Библии находили для себя вдохновение многие великие люди России: правители и полководцы, писатели и композиторы. Чтение и распространение Библии изменяет к лучшему сознание и мировоззрение человека любой национальности в любой точке планеты. Поэтому распространение Библии, и её регулярное чтение, является гарантией сохранения и распространения русского мира.

Бог обещал установить на нашей планете мир добра и справедливости, если Его святое Евангелие будет проповедано на всех языках всем народам. В Библии сказано, что Царство Бога должно родиться, прежде всего, в нашем сердце и разуме — царство добра и справедливости.

Три простых правила

Давайте приложим максимальные усилия не к поиску пятен в чужой жизни, а к выполнению простых трёх правил:

Ежедневное вдумчивое чтение Библии с молитвой. Выстраивание своей жизни в соответствии с Законом Божьим. Регулярно покупать Библию в понятном для человека переводе и дарить её для чтения всем нашим друзьям, родственникам, чтобы в нашей стране и на всей планете не осталось ни одного человека, у которого нет своей личной Библии.

Христианство по Библии — это очень практичное учение, начав жить по которому, человек достаточно быстро увидит реальные перемены к лучшему в жизни.

Христианство не надо путать с псевдо-христианскими учениями, какую бы маску святости они на себя не надевали. Христианину, регулярно читающему Библию и живущему по заповедям Бога, не страшны разные культы, манипулирующие людьми. Христианин, знающий Библию, всегда сможет помочь человеку увидеть его заблуждение и наладить свою жизнь в соответствии со Словом Божьим.

Государству, где все граждане регулярно читают Библию, не страшны революции, т. к. в Библии чётко написано, что все власти от Бога. А революционер и бунтовщик № 1 — это сатана.

Итак, если вы на самом деле считаете себя ортодоксальным или, в русском переводе, православным христианином, то ежедневно с молитвой читайте Библию сами и дарите её при любой возможности каждому человеку, призывая его к тому же. И скоро мир вокруг вас станет только это может стать основой подлинного единства — миром добра, справедливости и процветания!

Александр Шалин

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В мире насчитывается 300 миллионов человек, говорящих по-русски и интересующихся русской культурой.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.