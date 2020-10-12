Путь к сердцу ученика

Эта история произошла с учительницей начальных классов. Её звали миссис Томпсон. Стоя перед своим пятым классом в первый день занятий, она говорила детям сладкую ложь: как и большинство учителей, она утверждала, что любит всех учеников одинаково.

Почему слова её были лживыми? Да потому что в переднем ряду сидел мальчик по имени Тэдди Столлард. Миссис Томпсон наблюдала за Тэдди весь предыдущий год и заметила, что он плохо ладит с другими детьми, что у него неопрятная одежда и что он никогда не моется. Неприязнь к этому мальчику дошла до такой степени, что миссис Томпсон с наслаждением делала пометки красной ручкой в его тетрадке, жирно зачёркивая ошибки, а затем выводя большую двойку.

В школе, где преподавала миссис Томпсон, учителя должны были ежегодно пересматривать характеристики каждого ребёнка. Папка с личным делом Тэдди была отложена напоследок. Когда же миссис Томпсон нехотя добралась до неё, то очень удивилась. В первом классе учительница Тэдди написала: «Тэдди — яркий и весёлый ребёнок. Он аккуратно выполняет работу и отличается хорошими манерами, он излучает радость». А вот второй класс: «Тэдди — превосходный ученик, его любят одноклассники, но он нервничает, потому что его мать смертельно больна, и его жизнь дома — сплошная борьба за выживание». Запись третьего класса гласила: «Мальчик тяжело перенёс смерть матери. Он старается изо всех сил, но отец не проявляет к его жизни большого интереса, и если не предпринять определённых шагов, домашняя обстановка скоро плохо повлияет на Тэдди». Четвёртый класс: «Тэдди замкнут и не проявляет большого интереса к учёбе. У него мало друзей, и иногда он засыпает на уроке». Теперь миссис Томпсон поняла, что происходит с ребёнком, и ей стало стыдно.

Она почувствовала себя ещё хуже, когда все ученики, кроме Тэдди, принесли ей рождественские подарки в яркой бумаге, перевязанные красивыми лентами. Подарок Тэдди был неуклюже завёрнут в грубую обёрточную бумагу из продуктового магазина.

Миссис Томпсон специально открыла подарок Тэдди вместе с другими подарками. Некоторые дети захихикали, когда она обнаружила браслет с фальшивыми бриллиантами, половина которых выпала, и пузырёк духов, заполненный лишь на четверть. Но класс быстро прекратил смеяться, когда учительница, ахнув от восхищения и похвалив браслет, надела его и надушила запястья. В этот день Тэдди Столлард задержался в классе после занятий, чтобы сказать: «Миссис Томпсон, сегодня вы пахли, как мама». После того, как все дети ушли, она проплакала целый час.

С этого дня она прекратила преподавать чтение, письмо и арифметику. Вместо этого она начала учить детей. Миссис Томпсон обращала особое внимание на Тэдди. Когда она работала с ним, его душа, казалось, оживала. Чем больше она поощряла его, тем живее он отвечал на уроках. К концу года Тэдди стал одним из самых успевающих детей в классе и, несмотря на лживые заверения миссис Томпсон, что она любит всех детей одинаково, Тэдди стал одним из её любимчиков. Год спустя она нашла под дверью записку от Тэдди: в ней говорилось, что она самая лучшая учительница в его жизни.

Через шесть лет миссис Томпсон получила ещё одно письмо от Тэдди. Он писал, что окончил среднюю школу вторым в классе по успеваемости, и что миссис Томпсон была самой лучшей учительницей в его жизни.

Спустя четыре года пришло новое письмо, в котором Тэдди сообщал, что продолжил обучение и скоро с отличием окончит колледж. Он заверил миссис Томпсон, что она всё ещё была самой лучшей и любимой учительницей в его жизни. Ещё через четыре года миссис Томпсон снова обнаружила в своём почтовом ящике письмо. В этот раз Тэдди сообщал, что, получив степень бакалавра, он решил продолжить обучение. Юноша не забыл отметить, что миссис Томпсон по-прежнему была лучшей учительницей в его жизни. Но теперь подпись под посланием стала длиннее: Теодор Ф. Столлард, доктор медицины.

На этом история не заканчивается. Той же весной пришло очередное письмо. Тэдди написал, что встретил чудную девушку и собирается жениться. Он сообщил, что его отец умер несколько лет назад, и спросил, не согласится ли миссис Томпсон занять на свадьбе место, которое обычно занимает мать жениха.

Конечно, миссис Томпсон согласилась. Она надела на торжество тот самый браслет с фальшивыми бриллиантами. Более того, она раздобыла духи, которыми душилась мать Тэдди в последнее своё Рождество.

Учительница и ученик обнялись, и доктор Столлард шепнул миссис Томпсон на ухо: «Спасибо, миссис Томпсон, за то, что вы в меня поверили. Большое спасибо за то, что вы позволили мне почувствовать свою важность и показали, что я могу что-то значить». Миссис Томпсон со слезами на глазах прошептала в ответ: «Тэдди, на самом деле всё не так. Это ты помог мне понять, что я могу что-то значить. Я не знала, как учить детей, пока не встретила тебя».

По мотивам рассказа Элизабет Сайлэнс Бэллард,

1976

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.