Учебный год для участников московского детского клуба «Искатели приключений» завершился путешествием в «Жемчужную страну»

С 25 по 27 мая дети, юные участники клуба «Искатели приключений» адвентистской общины «Восточная», вместе со своими родителями и наставниками клуба побывали в «Жемчужной стране». Именно так назывался трёхдневный лагерный слёт, который церковь организовала для детей в честь успешного завершения учебного года.

Почему «Жемчужная страна»? Среди 12 библейских притчей о Царстве Небесном одна из них, в 13 главе Евангелия от Матфея, посвящена купцу, ищущему хорошие жемчужины. Дети на слете, как тот купец из притчи, приложили немало старания и усилий на маршруте «Жемчужной страны»: выполняли задания увлекательного квеста в лесу, прошли по молитвенной тропе, прославляли Бога в пении и стихах. В результате они узнали много нового, приобрели много хороших, красивых жемчужин, а затем вместе пришли к выводу о том, что самая большая ценность в нашей жизни, та самая «драгоценная жемчужина» – это Господь Иисус Христос, наш Творец и Спаситель.

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«Мы очень рады, что на этом трёхдневном слете дети, а также их родители, смогли не только отдохнуть от учебных и рабочих будней, выехать за город и насладиться красивой природой, но они также стали ближе к Богу и друг ко другу», – поделился впечатлениями пастор общины «Восточная» Вадим Гриненко. – «Совместное времяпрепровождение благотворно действует на сплочение команды, а хорошо организованное духовное мероприятие помогает расширить кругозор ребёнка и укрепляет его веру. Мы стремимся уделять как можно больше внимания служению детям и подросткам через работу церковных клубов «Искатели приключений» и «Следопыт». Впереди лето – а это значит, что ребят всех возрастов ждут лагеря, слеты и другие мероприятия, призванные укреплять физическое и духовное здоровье нашего подрастающего поколения».

Елена Леухина,

Отдел информации общины «Восточная»

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.