5 языков любви

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

Во всём мире люди говорят на разных языках, диалектах и наречиях. С любовью происходит примерно то же. Существует пять основных языков любви, которыми пользуются все люди. Часто мы не можем удовлетворить потребность в любви друг друга, потому что не знаем, какой «язык любви» присущ нашим партнёрам. Мало быть искренним. В любви надо объясняться на языке того, кого любишь. Разберём каждый из этих пяти языков.

Язык любви 1: Слова

Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше их облечь в простые искренние слова: «Как ты вкусно готовишь!»; «Какой ты молодец, убрал со стола»; «Спасибо за твою помощь»; «Мне так приятно, что ты внимателен ко мне!»; «Как тебе идёт это платье!» Если люди постоянно слышат друг от друга такие слова, то отношения меняются к лучшему. Похвалой можно достичь гораздо большего, чем ворчанием.

Одна из разновидностей этого языка — ободряющие слова. Смысл наших слов поддержки должен быть такой: «Я тебя понимаю. Мне это тоже важно. Я с тобой. Как тебе помочь?» Мы показываем человеку, что верим в него, в его возможности. Мы заранее им восхищаемся.

«Мягкое слово усмиряет гнев», — говорил один мудрец. Одно и то же можно сказать очень по-разному. «Я так люблю твои яблочные пироги, они получаются у тебя такие вкусные. Может, испечёшь на этой неделе?» — муж помогает выразить жене любовь, одобряет её и создаёт близость. А фраза: «Уж и не припомню, когда ел последний раз пироги. Вряд ли попробую их в этой жизни», — не только не создаёт близости, но и отбивает желание что-либо делать.

Язык любви 2: Время

Вместе проводить время — значит целиком отдавать кому-то внимание. Но, мужчины, если вы сидите рядом со своей женой или девушкой и смотрите футбол — это вовсе не означает, что вы уделяете ей время. Найдите занятие, которое будет интересно вам обоим! Главное — ощутить, что вы вместе, почувствовать внимание друг друга.

Приучитесь ежедневно беседовать с близким вам человеком. Пусть каждый из вас расскажет хотя бы о трёх происшествиях, которые случились за день, и поделится своими чувствами и мыслями. Уделите время совместным занятиям. Когда вы чем-то занимаетесь вместе, у вас появляются общие воспоминания. А это неисчерпаемый источник радости! Вы почувствуете: «Он разделяет мои интересы. Ему приятно проводить со мной время». Для кого-то — это голос любви.

Язык любви 3: Подарки

Взяв в руки подарок, сразу понимаешь, что человек, покупая его, думал о тебе. Подарок — символ этой мысли. Для людей, чьим языком любви являются подарки, дорога эта ваша мысль. Подарки бывают всех цветов и размеров. Одни — дорогие, другие ничего не стоят. Человеку, который говорит на языке подарков, цена их чаще всего безразлична. (Она имеет значение, только если не соответствует возможностям дарителя: если миллионер дарит рублёвые подарки, появляется сомнение — любит ли он?).

Если подарки важны для вашего любимого человека, вы должны научиться дарить их. Вообще-то, это самый лёгкий язык и, в тот же момент, не все им владеют. Возможно, вам придётся пересмотреть своё отношение к деньгам. Вкладывайте деньги в любовь, и она будет вечна!

Язык любви 4: Помощь

Помочь приготовить обед, вымыть посуду, донести тяжёлые сумки, погулять с собакой, помочь в работе или в подготовке к экзамену, да мало ли что можно сделать для любимого человека. Всё это — помощь, она требует времени и сил. И если мы помогаем с радостью, мы выражаем свою любовь. Если ваш язык любви — помощь, не стесняйтесь просить. Просьбы помогают выражать любовь, а приказы любовь убивают.

Возможно, чтобы выучить язык помощи, вам придётся изменить привычные представления о том, что должен делать мужчина, а что женщина. Только не смотрите на другие пары как на пример для подражания, все люди разные, и у вас всё может быть совсем по-другому. Любовь важнее стереотипов!

Язык любви 5: Прикосновения

Ни для кого не секрет, что прикосновения — один из ярких способов выразить любовь. Научно подтверждено: младенцы, которых часто берут на руки, обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее, чем те, которые подолгу остаются одни.

Прикосновениями можно выразить и любовь. Для некоторых это единственный способ почувствовать её. Им необходимо держаться за руки и нужно, чтобы любимый человек часто прикасался к ним.

Как понять, какой из языков ваш?

Определить, на каком языке говорит ваш супруг, ребёнок, партнёр необходимо, но для начала давайте убедимся, что вы знаете свой язык любви. Бывает, человеку достаточно услышать название пяти языков любви — и он тут же понимает, на каком языке говорит он сам, а на каком — его супруг. Другим сложнее.

Подумайте над этими вопросами. Они помогут определить свой язык любви.

– О чём вы чаще всего просите любимых людей? Ваши просьбы, скорее всего, имеют отношение к родному для вас языку.

– Проанализируйте, как обычно вы проявляете свою любовь, как ведёте себя? Чаще всего мы делаем то, что нам самим приятно.

– Возможно, эффективнее задать себе обратный вопрос. Подумайте, что причиняет вам боль? Что вас задевает в поведении любимых людей? Вы явно ждёте от них прямо противоположных действий, и эти действия и будут вашим языком любви.

Подготовила Ксения Ефимова

по одноимённой книге Гэри Чепмена

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.