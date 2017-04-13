Радости, которые даёт Бог

Я побежал к Христу навстречу,

Когда услышал Его зов.

Его я гласу не перечу,

Ему служить всегда готов.

Забыв о прежнем безвозвратно,

Спешу туда, где виден свет.

И возвращаться мне обратно

Желанья не было и нет.

Как я пришла к Богу

В советское время наше поколение почти ничего не знало о Боге, Да это было и опасно. Но, оказывается, были люди, верные Богу. В 1992 году во Дворце Съездов в Кремле выступал проповедник из США Марк Финли. Я пошла послушать. Народ шёл лавиной. Дворец не вмещал всех желающих. Люди сидели даже на ступеньках. В конце программы нам подарили Библии. Какая же это была большая радость! Американские проповедники привезли миллионы Библий, и во многих городах России люди узнали о Божьем Слове.

Марк Финли предложил заключить Завет с Богом, и я решила креститься. После крещения он нас благословил и подарил цветы. Я ехала домой в метро, стояла напротив двери. Вдруг на остановке в вагон вошёл мужчина с цветами, подошёл ко мне и дал половину букета. Дома меня осенила мысль, что это Господь послал ангела с цветами поздравить меня с крещением. Я тогда мало знала о Боге, но сразу почувствовала Его любовь и благодать.

Я стала посещать церковь по субботам. Однажды нам предложили преподавать Слово Божье в школе. Три года я рассказывала детям о сотворении мира. Уроки проходили интересно, т. к. я приносила фланелеграф, на котором отражалась вся тема урока. Когда я шла в школу парком, то пела псалмы от радости, что и дети узнают Божью любовь.

Бог посылает добрых людей

Когда я начала изучать Библию, прочла: «Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» (Деяния 2:21). И тут же я вспомнила о чуде, произошедшем в декабре 1957 года, когда меня направили в командировку в одну из деревень Архангельской области. Я по специальности фельдшер, и поехала помочь наладить работу медсестры, которая обслуживала 10 деревень в округе. Спустя три месяца мне нужно было ехать обратно домой. Транспорта никакого нет. Медсестра дала мне санки, положила на них мой чемодан и небольшой мешочек с творогом. Вышли мы за околицу деревни. Впереди поле, занесённое снегом, даже деревни не видно. Она мне говорит: «Пойдёшь по этой дороге до деревни, там оставишь санки, а уж дальше как доберёшься до станции, я не знаю. Может, трактор какой довезёт».

Я встала на дорогу, по которой кто-то проехал на санях, сделала несколько шагов и санки мои перевернулись. Я их поставила и опять пошла, и снова санки перевернулись. Я воскликнула: «О, Господи!» Поставила их вновь и вдруг вижу, что ко мне приближается мужчина на лошади с пустой повозкой. В повозке немного сена и сиденье. Я спросила, куда он едет? Он ответил, что едет на станцию встречать начальство. Я попросила довезти меня, и он согласился. Так я благополучно добралась до станции. Денег у меня не спросил, да их у меня и не было. Какие же после войны люди были бескорыстные!

Выход из безвыходной ситуации

Другой случай произошёл в 1995 году. Тогда я уже знала Господа. Летом работала в доме отдыха «Истра». И в пересменку взяла с собой внучку Наташу, ей было тогда 13 лет. Ехать нужно было электричкой, затем автобусом и километр идти пешком до базы отдыха. Автобус ходил два раза в день, утром и днём. Мы поехали, чтобы успеть на дневной рейс автобуса. Сели в поезд, я молилась, чтобы доехать благополучно. Вдруг поезд останавливается по непонятной причине. Я подумала, что теперь на автобус мы не успеем. Так и получилось, автобус ушёл. Тогда я говорю Наташе: «Пойдём пешком, тут всего 5 км, может какой транспорт подвернётся». Только я сказала эти слова, из-за поворота подъезжает к нам машина и останавливается, в ней на переднем сидении сидят двое мужчин, а задние свободны. И что странно, когда я спросила, куда они едут, они ответили, что просто осматривают местность. Мы сели в машину, и она довезла нас прямо до крыльца нашего дома. Я предложила им денег, они отказались, на том и распрощались. Я снова отчётливо поняла, что Господь послал нам ангелов в пути.

Римма Кулинкович, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.