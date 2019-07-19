Радуемся ягодам!

Сколько в лесу и на даче ягод! Наедайтесь вдоволь, запасайтесь витаминами! А время от времени балуйте себя ягодными десертами. Например, вот такими…

Черничный пирог

Ингредиенты для песочного теста:

3 1/4 стакана муки;

3/4 стакана растительного масла;

1 ч. л. соли;

4 ст. л. сахара;

4 ст. л. апельсинового сока.

Ингредиенты для начинки:

2 стакана черники;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

1 стакан коричневого сахара;

щепотка корицы (по желанию).

Приготовление:

Перемешать все сухие ингредиенты теста: муку, соль и сахар. Добавить растительное масло и апельсиновый сок и вымесить тесто (не очень долго). Оно получается маслянистым и очень рассыпчатым. Завернуть тесто в пакет и отложить на время.

В отдельной посуде перемешать ягоды с сахаром, крахмалом и корицей. От теста отделить треть (она пойдёт на посыпку), а оставшееся тесто распределить по форме (диаметром 24 см), не забывая про бортики. На корж выложить ягодную начинку. Отложенная треть теста пойдёт на «кайму» по краю пирога и на крошки (посыпать сверху). Если тесто крошится плохо, натрите его на крупной тёрке.

Выпекать 40 – 50 минут в разогретой до 190°С духовке.

Подождать, когда пирог немного остынет, и только тогда резать. Если поторопиться, то ягоды растекутся. Наберитесь терпения!

Банановое мороженое со сливами

Ингредиенты:

2 банана (очень спелых, лучше с коричневыми точечками);

2 сливы (или горсть ягод);

финики (по вкусу — для сладости);

растительное молоко (можно использовать воду) — не обязательно;

кедровые орешки (для украшения).

Приготовление:

Бананы очистить, порезать на кусочки и заморозить. Сливы помыть, разрезать пополам, вынуть косточку и тоже заморозить. Поместить замороженные бананы и сливы, а также финики в блендер, смешать. Если не получается, то добавить совсем немного растительного молока или воды. В хорошем блендере всё смешивается и без дополнительной жидкости.

Разложить по чашкам, посыпать кедровыми орешками.

Хоть эти блюда и аппетитны, и вкусны, по своей полезности им далеко до свежих ягод! Поэтому не начинайте с кулинарных шедевров. Сначала порадуйте свой организм первозданным. Не отказывайте себе в ярком удовольствии, пока сезон в разгаре!

Ирина Лескова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.