Радуемся ягодам!

Сколько в лесу и на даче ягод! Наедайтесь вдоволь, запасайтесь витаминами! А время от времени балуйте себя ягодными десертами. Например, вот такими…
Черничный пирог
Ингредиенты для песочного теста:
- 3 1/4 стакана муки;
- 3/4 стакана растительного масла;
- 1 ч. л. соли;
- 4 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. апельсинового сока.
Ингредиенты для начинки:
- 2 стакана черники;
- 2 ст. л. кукурузного крахмала;
- 1 стакан коричневого сахара;
- щепотка корицы (по желанию).
Приготовление:
Перемешать все сухие ингредиенты теста: муку, соль и сахар. Добавить растительное масло и апельсиновый сок и вымесить тесто (не очень долго). Оно получается маслянистым и очень рассыпчатым. Завернуть тесто в пакет и отложить на время.
В отдельной посуде перемешать ягоды с сахаром, крахмалом и корицей. От теста отделить треть (она пойдёт на посыпку), а оставшееся тесто распределить по форме (диаметром 24 см), не забывая про бортики. На корж выложить ягодную начинку. Отложенная треть теста пойдёт на «кайму» по краю пирога и на крошки (посыпать сверху). Если тесто крошится плохо, натрите его на крупной тёрке.
Выпекать 40 – 50 минут в разогретой до 190°С духовке.
Подождать, когда пирог немного остынет, и только тогда резать. Если поторопиться, то ягоды растекутся. Наберитесь терпения!
Банановое мороженое со сливами
Ингредиенты:
- 2 банана (очень спелых, лучше с коричневыми точечками);
- 2 сливы (или горсть ягод);
- финики (по вкусу — для сладости);
- растительное молоко (можно использовать воду) — не обязательно;
- кедровые орешки (для украшения).
Приготовление:
Бананы очистить, порезать на кусочки и заморозить. Сливы помыть, разрезать пополам, вынуть косточку и тоже заморозить. Поместить замороженные бананы и сливы, а также финики в блендер, смешать. Если не получается, то добавить совсем немного растительного молока или воды. В хорошем блендере всё смешивается и без дополнительной жидкости.
Разложить по чашкам, посыпать кедровыми орешками.
Хоть эти блюда и аппетитны, и вкусны, по своей полезности им далеко до свежих ягод! Поэтому не начинайте с кулинарных шедевров. Сначала порадуйте свой организм первозданным. Не отказывайте себе в ярком удовольствии, пока сезон в разгаре!
Ирина Лескова