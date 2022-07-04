Распятый Христос… А вокруг небеса.

И ангелов ужаса полны глаза.

Их Бог, Повелитель, распят пред людьми…

Стекают с креста струйки алой крови.

Что стало с народом? И где же любовь?

Ведь это за них проливается кровь!

И Агнец безвинный на древе висит…

Людские ж сердца превратились в гранит.

Не чувствуют боли во гневе своём:

«Ты Бог? Ну, так что ж, мы и Бога убьём!

Тела Ты и души ходил, врачевал,

Спаси же Себя, чтобы Сам не страдал».

Но… стиснуты губы. Терновый венок

Пронзает чело, словно острый клинок.

Ни слова проклятья злодеям в ответ,

Лишь чудной Любви изливается свет —

Высокой и чистой, как горный ручей…

И молит Любовь за судьбу палачей:

«Прости Ты им, Отче: не знают они,

Что Я на Себя взял людские грехи

И, мир чтоб спасти, жизнь Свою отдаю,

Ведь Я человека и грешным люблю…

Моё он творенье. Ему Я — Отец.

Отбросив сомненья, пошёл Я на крест,

Чтоб людям дать шанс и навек вместе быть…»

Господь! Научи Ты и нас так любить!

Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.