Распятый Христос… А вокруг небеса.
И ангелов ужаса полны глаза.
Их Бог, Повелитель, распят пред людьми…
Стекают с креста струйки алой крови.
Что стало с народом? И где же любовь?
Ведь это за них проливается кровь!
И Агнец безвинный на древе висит…
Людские ж сердца превратились в гранит.
Не чувствуют боли во гневе своём:
«Ты Бог? Ну, так что ж, мы и Бога убьём!
Тела Ты и души ходил, врачевал,
Спаси же Себя, чтобы Сам не страдал».
Но… стиснуты губы. Терновый венок
Пронзает чело, словно острый клинок.
Ни слова проклятья злодеям в ответ,
Лишь чудной Любви изливается свет —
Высокой и чистой, как горный ручей…
И молит Любовь за судьбу палачей:
«Прости Ты им, Отче: не знают они,
Что Я на Себя взял людские грехи
И, мир чтоб спасти, жизнь Свою отдаю,
Ведь Я человека и грешным люблю…
Моё он творенье. Ему Я — Отец.
Отбросив сомненья, пошёл Я на крест,
Чтоб людям дать шанс и навек вместе быть…»
Господь! Научи Ты и нас так любить!
Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.