Распятый Христос

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Распятый Христос… А вокруг небеса.
И ангелов ужаса полны глаза.

Их Бог, Повелитель, распят пред людьми…
Стекают с креста струйки алой крови.

Что стало с народом? И где же любовь?
Ведь это за них проливается кровь!

И Агнец безвинный на древе висит…
Людские ж сердца превратились в гранит.

Не чувствуют боли во гневе своём:
«Ты Бог? Ну, так что ж, мы и Бога убьём!

Тела Ты и души ходил, врачевал,
Спаси же Себя, чтобы Сам не страдал».

Но… стиснуты губы. Терновый венок
Пронзает чело, словно острый клинок.

Ни слова проклятья злодеям в ответ,
Лишь чудной Любви изливается свет —

Высокой и чистой, как горный ручей…
И молит Любовь за судьбу палачей:

«Прости Ты им, Отче: не знают они,
Что Я на Себя взял людские грехи

И, мир чтоб спасти, жизнь Свою отдаю,
Ведь Я человека и грешным люблю…

Моё он творенье. Ему Я — Отец.
Отбросив сомненья, пошёл Я на крест,

Чтоб людям дать шанс и навек вместе быть…»
Господь! Научи Ты и нас так любить!

Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.

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