В Иране христианство распространяется быстрее, чем в любой другой стране мира

В Иране проживают в основном мусульмане, но десятки тысяч людей принимают христианство. Недавно прошло водное крещение для группы иранцев. В тысяче километров к востоку от Тегерана, недалеко от границы между Афганистаном и Таджикистаном, 20 иранцев приготовились тайно покинуть свою страну. На подготовку этой миссии ушли месяцы, и она связана с большим риском. Если иранские власти обнаружат, что кто-то перешёл в другую религию, они попытаются сделать всё, чтобы этот человек не смог поделиться своей новой верой с другими. Большинство из новообращённых христиан уже поплатилось за отказ от ислама. Власти запугивают христиан, бросают их в тюрьмы, увольняют с работы, исключают из школ, а также используют и много других приёмов, стараясь помешать им проповедовать Евангелие. Если власти узнают, что кто-то был крещён, то эти люди автоматически попадают в тюрьму. Поэтому эти иранцы решили принять крещение не в своей стране, а отправились в дальний путь ради такого события. Один за другим в воду окунулись молодые и старые, мужчины и женщины, — все они исповедовали свою веру в Иисуса Христа.

Свидетельства этих людей говорят о том, что Бог распространяет свою силу в Иране. Ещё никогда не было такого беспрецедентного роста подпольной церкви. За последние 12 месяцев около 16 млн иранцев просмотрели одну или несколько христианских программ по спутниковому телевидению, а также на своих мобильных устройствах. Это составляет примерно 20 % всего населения Ирана. Бог очень активно действует среди мусульман сегодня. Он делает огромную работу.

Новость подготовлена с

видеорепортажа телеканала НХМ

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.