Выращивание рассады по методу Миттлайдера

Как вырастить рассаду помидоров?

Ещё снег лежит на улице, а у огородников и землевладельцев уже начались заботы. При увеличении светового дня подошло время для посева семян перца, баклажанов, помидоров.

Мы предлагаем методику выращивания рассады томатов по методу Джекоба Миттлайдера.

1 шаг. С чего начинать?

С подготовки семян, которые необходимо обработать с целью профилактики болезней. Чтобы иметь уверенность, что семена не станут источником заболеваний, перед посевом их необходимо подвергнуть обработке горячей водой. Семена томатов погрузите в воду температурой 54°С на 30 минут. После обработки нужно немедленно охладить семена и просушить на воздухе. Прогретые семена можно высевать сразу после обработки, а можно хранить в течение нескольких месяцев. При тепловой обработке погибают наиболее слабые семена, поэтому всхожесть семян снижается примерно на 10 %.

Не кладите прогретые семена в тот же пакет во избежание их повторного заражения.

2 шаг. Стерилизация почвы для посева семян

Рассыпьте желаемое количество почвы по противню не более 1,5 см и поместите противень в духовку на 30 минут при температуре 125°С. После охлаждения почву можно использовать. Семена томатов могут прорасти за 3 дня или за 2 – 3 недели. Это зависит от температуры и влажности. Томаты теплолюбивы и семена их хорошо прорастают при постоянной температуре почвы от 21 до 27°С.

3 шаг. Как рассчитать время посева семян?

Семена высевают за 8 – 12 недель до того момента, когда отпадает угроза заморозков и станет достаточно тепла, чтобы растения можно было высадить в грунт. Например, время высадки 15 мая, значит посеять семена надо в срок с 15 февраля по 1 марта. Помните: переросшая рассада теряет до 30 % урожая.

4 шаг. Посев

Сейте семена широкой полосой. Выровняйте поверхность почвы после посева семян. Покройте мешковиной ящик с семенами.

5 шаг. Пикировка

Через 7 – 10 дней после появления всходов сеянцы готовы для пикировки. Отбирайте только хорошо развитые сильные сеянцы. С помощью сажального колышка слегка разрыхлите почву и подденьте сеянец.

Держите сеянец за лист, а не за стебель, и постарайтесь сохранить почву на его корнях. Сажайте их глубоко, над поверхностью почвы оставляйте верхнюю часть стебля не более 1,5 см. Полейте рассаду сразу после пересадки, не дожидаясь их увядания. В нормальных условиях «шоковое» состояние после пересадки растения преодолевают за 2 – 3 дня, и через 4 – 5 дней уже начинается рост новых листьев.

6 шаг. Как удержать рассаду от вытягивания?

Необходимо соблюдать оптимальный температурный режим: ночью от 10°С и выше, днём 25 – 27°С, а также проводить частые проветривания, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Рассада начинает быстро вытягиваться, когда листья соседних растений начинают затенять друг друга. В это время необходимо подрезать листья, соприкасающиеся с другими листьями, верхушечная почка при этом не затрагивается. Каждые 7 – 10 дней ощипывать нижний лист, а также прищипывать перекрывающие друг друга листья.

Таким образом рост растений вверх временно приостанавливается, стимулируется утолщение стебля, и мы получаем крепкую, здоровую рассаду.

Рекомендуется еженедельно производить подкормку минеральными удобрениями.

Подготовила Вера Булатова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.