На юге Израиля найдена редчайшая надпись эпохи судей

В ходе раскопок, которые проводит в окрестностях Кирьят Гата археологическая экспедиция, была найдена надпись, сделанная около 3100 лет назад и связанная с эпохой судей.

На черепке, обнаруженном в Хурват аль-Рэи, можно прочесть надпись «Иероваал». «Это имя хорошо известно в Писании. Так называли судью Гедеона — известного искоренителя язычества. Он разрушил алтарь Ваала…», — говорят руководители раскопок.

Гедеон также отразил нападение мадианитян, разорявших север Земли Израиля. С отрядом из 300 отборных воинов он ночью напал на их лагерь, вызвав в нём панику и заставив врагов уйти за Иордан. Битва произошла у источника Эйн Харод у подножья Гильбоа. Некоторые военные историки считают этот рейд первой операцией спецназа в истории.

Надпись была обнаружена на фрагменте кувшина, который находился на дне каменного колодца, используемого для хранения. Учёные не могут сказать, был ли его владельцем судья Гедеон — всё-таки Кирьят Гат и Гильбоа разделяет значительное расстояние. Важно, что имя Иероваал встречалось ранее только в Писании.

Надписи периода судей встречаются крайне редко, тем более — полностью сохранившиеся.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.