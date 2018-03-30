Роберт Милликен: «Научного основания для того, чтобы отвергать религию, нет»

«Многие величайшие учёные были людьми глубоко религиозными, о чём свидетельствовала их жизнь: сэр Исаак Ньютон, Майкл Фарадей, Джеймс Клерк Максвелл, Луи Пастер. Они были не просто верующими, но и верными членами своих религиозных общин. Ведь важнее всего в жизни верить в моральные и духовные ценности, верить, что жизнь имеет значение и смысл, верить, что мы куда-то идём! Вряд ли бы эти учёные стали великими, если бы у них не было такой веры».

Это слова Роберта Милликена (1868 – 1953), лауреата Нобелевской премии в области физики. Сделанные им открытия актуальны и в наши дни.

В интервью под названием «Бог учёных» (Collier’s; 24 октября 1925) Милликен сказал: «Я как минимум могу с уверенностью утверждать, что научного основания для того, чтобы отвергать религию, нет, — равно как, на мой взгляд, нет и никакого оправдания конфликту между наукой и религией, так как они принадлежат к совершенно разным областям. Те, кто очень плохо разбирается в науке, и те, кто очень плохо разбирается в религии, действительно иногда затевают ссоры, и сторонним наблюдателям кажется, что происходит конфликт между наукой и религией, хотя на самом деле конфликт этот только между двумя видами невежества.

Первая серьёзная ссора подобного рода произошла, когда Коперник выдвинул свою теорию, согласно которой Земля — не плоская поверхность и не центр Вселенной, а всего лишь одна из многочисленных маленьких планет, которая за день совершает оборот вокруг своей оси, а за год — вокруг Солнца. Коперник был священником, настоятелем собора, человеком, прежде всего, религиозным, а не учёным. Он знал, что основания подлинной религии сокрыты там, где их не могут потревожить никакие научные открытия. Он подвёргся гонениям не потому, что восстал против религиозного учения, а потому, что согласно его теории, человек не был центром Вселенной, — и для ряда эгоистов эта новость оказалась весьма неприятной».

В книге «Наука и религия» Милликен утверждает: «Наука начала открывать нам мир, в котором красота сочетается с упорядоченностью; мир, который не подчиняется прихотям, но в котором происходят познаваемые и предсказуемые процессы; мир, на который можно положиться. Словом, мы видим, что Бог действует посредством законов» (Millikan. Science and Religion. — Yale University Press. 1930. — P. 79.)

В автобиографии Милликен писал: «Но я пойду ещё дальше, потому что кто-то спросит: “Откуда появилась идея Бога? Разве это не часть религии?” Думаю, да, часть; и поэтому отвечу тремя способами.

В качестве первого ответа я приведу цитату из Священного Писания, где сказано: “Бога никто никогда не видел… Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?” Иными словами, отношение человека к Богу проявляется и отражается в отношении этого человека к другим людям — его братьям.

Мой второй ответ — высказывание Шайлера Мэтьюса, декана Баптистского богословского факультета Чикагского университета. Когда его спросили: “Верите ли вы в Бога?”, он сказал: “Друг мой, тот, кто задаёт такой вопрос, нуждается в образовании, а не в ответе”.

Третий ответ — мой собственный. Тысячи лет назад Иов, поняв тщетность попыток охватить Бога ограниченным человеческим разумом, воскликнул: “Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?” Мудрецы всегда поражались удивительному порядку в природе, осознавая при этом собственную ограниченность и невежество. Для них довольно было просто стоять в тишине и благоговении перед Тем, Кто имманентным образом присутствует в природе. Они вторили словам псалмопевца: “Сказал безумец в сердце своём: нет Бога”» (Millikan. 1950, 286 – 287).

Подготовила Анастасия Пачина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.