Её не выбирают, как и мать.

Её приобретают вместе с жизнью.

Нельзя её забыть и потерять,

Врастает в сердце навсегда отчизна.

Какой бы ни была её судьба,

Я из её руки не выну руку.

И как ни тяжела её борьба,

Нам вместе принимать и боль, и муку.

А на холмах, среди седых берёз,

Прося у Бога милости и хлеба,

Не видя, что в дверях стоит Христос,

Кресты церквей Россия тянет в небо.

Быть может, звоном всех колоколов,

Очистив душу от неверья скверны,

В своей фате заплаканных веков,

Проснётся Русь, как спящая царевна.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.