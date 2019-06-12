Её не выбирают, как и мать.
Её приобретают вместе с жизнью.
Нельзя её забыть и потерять,
Врастает в сердце навсегда отчизна.
Какой бы ни была её судьба,
Я из её руки не выну руку.
И как ни тяжела её борьба,
Нам вместе принимать и боль, и муку.
А на холмах, среди седых берёз,
Прося у Бога милости и хлеба,
Не видя, что в дверях стоит Христос,
Кресты церквей Россия тянет в небо.
Быть может, звоном всех колоколов,
Очистив душу от неверья скверны,
В своей фате заплаканных веков,
Проснётся Русь, как спящая царевна.
Татьяна Хлопкова