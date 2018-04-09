Роман Достоевского назван одной из лучших книг о Боге

Британская газета The Guardian включила «Братьев Карамазовых» Фёдора Достоевского в рейтинг лучших художественных книг о Боге.

Роман занял второе место, сообщает Rublev.com со ссылкой на сайт издания.

«Братья Карамазовы» — последний роман Фёдора Достоевского, оконченный в 1880 году. Автор задумывал его как первую часть эпического романа «История Великого грешника». Произведение затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе, морали, сообщает CNL.

Первая строчка рейтинга отдана «Евангелию», переведённому на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором. Авторы рейтинга отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.

Далее следуют «Россказни Роджера» Джона Апдайка, «Силы земли» Энтони Бёрджесса, «Время ангелов» Айрис Мёрдок, «Последнее искушение Христа» Никоса Казандзакиса.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.