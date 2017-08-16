Романтика, мечты и ожидания

В семейных взаимоотношениях можно выделить четыре основных периода или фазы, которые повторяются в каждой семье независимо от того, хотят ли этого супруги или нет. Это законы развития коллектива под названием «семья». В этой статье мы поговорим о первой фазе брака — романтике, мечтах и ожиданиях.

На консультацию пришёл мужчина, голос которого я запомнила, когда он просил по телефону принять его. Он очень неуверенно и сбивчиво рассказал о своей проблеме. Действительно, его проблема была очень серьёзной: он собирался жениться шестой раз, но не был уверен в том, что всё будет хорошо. Пять предыдущих браков были, по его мнению, неудачными. Не везло человеку с женщинами! Несколько месяцев совместной жизни обнаруживали такие стороны характера новой жены, что сразу становилось совершенно понятно — она не тот человек, о котором он мечтал! Промучившись ещё несколько месяцев, каждый раз супруги приходили к выводу: не сошлись характерами, и благополучно разводились. В чём причина? Может быть, он чего-то не видит или не понимает? Где доля его вины? На эти вопросы он хотел получить ответ.

В течение нескольких занятий мы вместе с ним смотрели на брак и супружеские взаимоотношения в таком ракурсе, в каком Михаил никогда даже не пытался посмотреть раньше. Его вывод был очень определённым: «Если бы я знал об этом с самого начала, когда женился в первый раз, наша семья была бы счастлива и мы даже не подумали бы о разводе!» Мне тоже было очень жаль человека, пять раз пытавшегося построить счастливый дом и пять раз увидевшего вместо счастья руины…

В юношеском возрасте каждый молодой человек или девушка подсознательно впитывают понятия о том, как строится семья, как выбирают друга жизни, какие требования предъявляет жизнь к семье, супругам, родителям. К великому сожалению, часто эти представления очень далеки от истинного положения вещей, взяты из сомнительных источников или от безответственных друзей. Ошибочные взгляды формируются сегодня у подростков на фоне постоянно демонстрирующихся «мыльных» сериалов, далёких от жизни фильмов или шоу. Многие подростки наблюдают в семье своих родителей примеры не лучшего поведения и отношения между супругами. И это воспринимается как правило для жизни и позже с энтузиазмом применяется в своей семье. Молодые люди приходят в создаваемые ими семьи совершенно неподготовленными принять те удары жизни, которые, независимо от их желания, возникают, как подводные рифы. Но эти представления уже заранее формируют мечту и ожидания, к которым человек стремится.

Однажды я провела опрос среди молодёжи возраста от 17 до 25 лет. Тема была проста: «Как вы себе представляете вашу будущую семью?» Ответы были разными. Вот некоторые из них:

– «Я хочу, чтобы моя будущая жена хорошо готовила и была прекрасной хозяйкой».

– «Мой будущий муж должен быть высоким и симпатичным».

– «Я буду носить на руках свою жену всю жизнь!»

– «Мне нужен человек по натуре добрый и весёлый. С нытиком не уживусь».

– «Если мы будем любить друг друга, то я и моя жена будем счастливы и выйдем с честью из любых проблем. Любовь победит всё!» и т. д.

Само вступление в брак основано на желании осуществления мечты. Начальная фаза брака — это ожидания, и поэтому иногда многое скрывается, проявляется осторожность, смущение, страх быть неправильно истолкованным, а поэтому супруги остаются не вполне раскрытыми друг перед другом. Две разные личности приспосабливаются друг к другу, обнаруживаются возможные неприятные стороны, но все эти моменты скрашиваются стремлением избежать конфликта. Они всё ещё идут на поводу у своей мечты. Уступка часто связана с нежеланием уничтожить свои иллюзии и мечты о полном и безоблачном счастье. В этот период присматривания и изучения двух разных людей моменты истинной близости зависят от ухаживания, даже от слова супруга, от ожидаемого действия. Осторожность и желание сохранить приподнятое мечтательное настроение в браке ставят сближение в зависимость от объективных причин.

Период романтики отводит как бы дополняющую функцию обоих супругов. Желание дополнить недостающее вырастает с обеих сторон. Взаимоотношения также строятся на основе учёта достоинств друг друга. Надежды, отражающие первоначальную мечту каждого, часто оказываются ложными и поэтому оба начинают понимать, что эти мечты должны постепенно угасать и исчезать. Но любовь всё равно остаётся, живёт и действует. Романтический период наполняет брак восторгом, бурными эмоциями, многочисленными красками прекрасных проявлений чувств.

Проходит фаза романтики и мечты. Приходят трудности — это неизбежность в браке. Они могут быть разными для каждой пары и являются испытательным периодом брака. Это похоже на психологический экзамен, где двое активно выдают те знания, которые приобрели в течение жизни, в том числе и до брака. Реальная жизнь показывает одному и другому, что она, к сожалению, иногда является противоположностью мечтам.

Лидия Нейкурс, neikurs.com

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.