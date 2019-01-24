В Йошкар-Оле прошла рождественская программа «Сто улыбок для Кудряшки»

Третий год подряд редакция журнала «Чудесные странички» совместно с тремя церквями города Йошкар-Олы проводит детские рождественские праздники. В этом году программа называлась «100 улыбок для Кудряшки».

Как обычно, это благотворительное мероприятие прошло в два сеанса. Всего программу посетили 152 ребёнка, каждый из которых получил в подарок журнал «Чудесные странички», воздушный шарик и унёс домой поделку «Зимний лес», изготовленную своими руками. Спонсором мероприятия выступил магазин здорового питания «Ключи к здоровью», выделив сладкие подарки для розыгрыша призов.

Во время театрализованного представления дети и их родители встретились с героями журнала: овечкой Кудряшкой, лисёнком Лёхой, аистом Гошей, котом-доктором Афанасием Петровичем, ёжиком Колей Самоделкиным, псом Кузей, совой Софьей Наумовной, а также с овечкой Завитушкой. Интрига заключалась в том, что Овечка Кудряшка не могла провести праздник, потому что потеряла свою улыбку и не могла найти повод для радости. Герои журнала помогли ей вновь обрести улыбку, напомнив, чему следует радоваться: здоровью, природе и дружбе. Но самую главную радость они нашли в Супер-Книге, ведь там написано, что жизнь и здоровье, природа и дружба — всё это даётся Иисусом, Который пришёл на Землю, чтобы подружиться с людьми и помогать им быть счастливыми.

Во второй части программы участники разделились на 4 команды и под руководством групповодов отправились на поиски улыбки для Кудряшки. Они с увлечением посещали станции, на которых вместе с персонажами журнала мастерили поделку, знакомились с историей рождения Иисуса Христа, пели песенку «Яркая звёздочка», играли в игры. На каждой станции ребята получали кусочек карты с частичкой улыбки Кудряшки. В итоге, каждый ребёнок, собрав 4 фрагмента, сложил полную улыбку, и Кудряшка получила в подарок от ребят 100 улыбок. В конце программы дети фотографировались с полюбившимися героями журнала, особенно с овечкой Кудряшкой, а довольные родители благодарили за мероприятие.

Следующая программа для детей, посвящённая здоровому образу жизни, запланирована на первые числа июня.

Со всеми желающими провести в своём городе подобное мероприятие редакция готова поделиться подробными сценариями.

Источник: esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2019 г.