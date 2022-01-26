Рождественское чудо

Рождество — это не только время подарков, семейного общения, вкусных угощений, но особый праздник, когда люди вспоминают о рождении Младенца Иисуса — Спасителя мира. Пастухи, которым явились ангелы и сообщили об этом великом событии, поспешили на поиски новорождённого Спасителя. Мудрецы с Востока, следуя за звездой, пришли к младенцу и принесли Ему дары. А как насчёт нас? Хотим ли мы узнать Иисуса ближе? Желаем ли мы, чтобы Он присутствовал в нашей жизни на протяжении всего года?

История, рассказанная ниже, основана на реальных событиях, изменены только имена героев. Она поведает нам о том, что чудеса всё ещё происходят. Их основная цель — преобразовать жизнь человека так, чтобы он почувствовал себя по-настоящему счастливым.

* * *

Миша лежал на узкой кровати и смотрел в грязный потолок. Он не мог вспомнить, когда впервые попал в детский дом. Он знал только, что большую часть своей четырнадцатилетней жизни провёл здесь. Ему рассказали, что его родители погибли в автокатастрофе, а поиски родственников не увенчались успехом. За мальчиком никто не пришёл: ни бабушки, ни дедушки, ни тёти, ни дяди.

Другие дети не задерживались здесь надолго. Их забирали в семью в течение нескольких недель или месяцев. А Миша всё ещё был здесь. Почему? Может потому, что он остался калекой из-за того несчастного случая, в результате которого погибли его родители? А может он уже слишком большой? Ведь все хотят усыновить маленьких.

— Миша?

Он обернулся и увидел пятилетнего Сашу, который стоял рядом с его кроватью.

—Привет, Миша!

— Привет, Саша!

— Скоро Рождество, Миша!

— Да, малыш, очень скоро.

Миша ласково взъерошил золотистые волосы мальчика.

— Ты молишься, Миша?

— Да, бывает.

—Когда я молился сегодня, — продолжал Саша, — я просил Бога, чтобы Он послал мне папу и маму на Рождество.

— И Он это обязательно сделает, поверь мне!

Саша радостно обнял Мишу.

А про себя Миша думал: «Бог не отвечает, потому что Его нет, как нет и Деда Мороза. Я уже давно перестал молиться о родителях».

На следующее утро за завтраком Миша увидел, как Ольга Сергеевна, заведующая приютом, зашла в столовую с какой-то супружеской парой, старше, чем большинство людей, искавших детей для усыновления.

— Кто-то из администрации, — пробормотал Миша, — проверяют, чтобы у нас было чистое жильё и достаточно еды.

Он даже не поднял глаз, когда они подошли к его столу.

— Здравствуй!

Миша удивлённо поднял глаза и увидел, что супружеская пара улыбается ему. Он быстро вскочил и в спешке опрокинул стул.

— Доброе утро!

— Как тебя зовут?

— Миша.

— Давай знакомиться. Я — Сергей Петрович, а это моя жена Елена Алексеевна, — мужчина протянул мальчику руку.

Поздоровавшись, они ушли. Миша смотрел, как они уходят, потом медленно сел.

— Как же мне не нравится, когда все эти начальники смотрят на меня, — сказал друг Ми-ши Ваня.

— У них работа такая, — ответил Миша.

Это произошло за семь дней до Рождества.

После разговора с Сашей Миша постоянно думал о твёрдой вере мальчика в Бога. Как Саша молился! И он был уверен, что Бог ответит. Миша же считал, что до него Богу нет дела.

После обеда Ольга Сергеевна позвала Мишу к себе в кабинет.

— Миша, ты помнишь ту супружескую пару, которая разговаривала с тобой сегодня за завтраком?

— Да.

— Что ты о них думаешь?

— Они показались мне приятными людьми, — ответил он и подумал: «Потом она спросит моё мнение о том, будет ли у них хорошо Саше или кому-то из ребят. Я уже проходил это раньше».

— Эта пара ищет приёмного ребёнка.

— Это замечательно, Ольга Сергеевна! Значит им очень подошёл бы Саша. Они бы полюбили его.

— Наверное, ты прав. Но им понравился другой мальчик.

— А как же Саша?!

— Им понравился ты, Миша!

— Я?

Миша не верил своим ушам.

— Они хотели бы попробовать. Они придут в воскресенье днём.

— Что им нужно от четырнадцатилетнего калеки?

—Миша, почему ты злишься на себя? В течение многих лет ты мечтал жить в настоящем доме. Теперь у тебя есть шанс, — вздохнула Елена Сергеевна.

В воскресенье днём Ольга Сергеевна пришла в комнату отдыха вместе с Сергеем Петровичем и Еленой Алексеевной. Все уселись за игровой стол.

— Миша, — начала Елена Алексеевна, — наши дети уже выросли, и мы хотели бы пригласить жить кого-то в наш большой и уютный дом.

— Мы хотели бы, чтобы ты переехал к нам, — продолжил Сергей Петрович. — Что скажешь?

К горлу Миши подступил комок, и он не смог ничего сказать. Он не хотел, чтобы кто-то видел, как он плачет. Он, стремглав, выскочил из комнаты, и, добежав до кровати, упал на неё. Потом он безудержно зарыдал. О своих родителях и о ребятах, которые проведут ещё одно унылое Рождество в этом унылом месте.

— Миша, — вдруг рядом с кроватью раздался нежный голосок Саши. — Вася говорит, что ты собираешься уехать. Он слышал ваш разговор с этими людьми. Почему ты плачешь, Миша? Разве ты не хочешь, чтобы у тебя были дом и родители?

— Что мне делать, Саша? Приют, это единственное место, которое я знаю. Ребята и ты — это моя семья. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Как бы я хотел, чтобы они взяли меня!

— Да, это тебе надо идти к ним, малыш!

Миша внезапно встал и быстро захромал по коридору. Войдя в кабинет Ольги Сергеевны, Миша остановился. Приехавшие люди были ещё там.

— Я принял решение. Я отказываюсь от вашего предложения, потому что я хочу, чтобы вы вместо меня взяли Сашу. Ему всего пять лет. Ему так нужны родители! Каждый вечер он молится о том, чтобы Бог послал ему родителей. Пожалуйста, возьмите его, — умоляющим голосом попросил Миша.

Воцарилась тишина. Наконец Елена Алексеевна сказала:

— Миша, пожалуйста, подожди в коридоре, потому что мы ещё не закончили.

Миша ждал в коридоре, казалось, целую вечность.

Наконец, дверь открылась.

— Миша, пожалуйста, позови Сашу, — сказала Ольга Сергеевна.

Сердце Миши готово было выскочить из груди.

— Да, конечно.

Он был так рад за Сашу, но глубоко в душе ощущал боль и разочарование.

Он привёл Сашу и собрался выйти, но его остановил голос Сергея Петровича:

— Миша, останься, пожалуйста.

Елена Алексеевна, прежде чем заговорить, переводила взгляд с одного мальчика на другого.

— Мальчики, мы хотим, чтобы вы оба переехали к нам. Мы видим, насколько вы близки, и хотим, чтобы вы были счастливы.

Миша поднял голову, сначала не понимая, что происходит.

— Вы хотите взять и Сашу, и меня? Ты слышал, малыш?

— Теперь мы будем настоящими братьями, Миша!

— Конечно.

Улыбнувшись своему младшему брату, Миша подумал: «В конце концов, на небесах есть Бог. Спасибо Тебе, Господи, за этот рождественский подарок».

Чудеса всё ещё происходят. Нужно только довериться Христу, и Он обязательно совершит их в нашей жизни.

По книге «Рождественские истории» издательства «Источник жизни»

(Пересказала Наталья Скороход)

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях» (Библия, Послание Иакова 1:27).

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.