Не во дворце палаты, хлев простой.
Не царский полог, просто ясли с сеном.
Под Вифлеемской золотой звездой
Родился миру вечный Царь Вселенной.
Нет рядом нянек и покорных слуг,
Марии руки над простой кормушкой
И запах сена, и копытцев стук…
Живые дышат на Него игрушки.
Нет стражей грозных, нет мечей и стрел.
Он беззащитен, Он — добро и милость.
Он добровольно эту плоть надел,
Чтоб наши боли все в Него вместились.
Потом, потом весь этот страшный сон:
Распятье, крест, Его венец терновый…
Всё, для чего Он в этот мир рождён,
А ныне, ныне Рождество Христово.
Татьяна Хлопкова