Не во дворце палаты, хлев простой.

Не царский полог, просто ясли с сеном.

Под Вифлеемской золотой звездой

Родился миру вечный Царь Вселенной.

Нет рядом нянек и покорных слуг,

Марии руки над простой кормушкой

И запах сена, и копытцев стук…

Живые дышат на Него игрушки.

Нет стражей грозных, нет мечей и стрел.

Он беззащитен, Он — добро и милость.

Он добровольно эту плоть надел,

Чтоб наши боли все в Него вместились.

Потом, потом весь этот страшный сон:

Распятье, крест, Его венец терновый…

Всё, для чего Он в этот мир рождён,

А ныне, ныне Рождество Христово.

Татьяна Хлопкова