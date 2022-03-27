С чем подать спагетти

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Уверены, что с приготовлением спагетти вы справитесь и без наших рекомендаций. Единственное, что хочется посоветовать: отдавайте предпочтение цельнозерновым макаронным изделиям. Это будет здоровый выбор. А с каким соусом подать спагетти, мы подскажем.

Томатный соус

Ингредиенты на 8 порций:

  • 4 ст. ложки томатной пасты
  • 1 ст. ложка сухого лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. ложка соли
  • 1 ст. ложка мёда
  • по щепотке тимьяна и орегано
  • ⅓ стакана семечек, подсушенных в духовке или на сковороде
  • 1 стакан воды

Все ингредиенты взбить в блендере.

Соус для спагетти из кешью

Ингредиенты на 1 пачку спагетти:

  • 150 г сырого кешью (можно предварительно замочить на час)
  • 1 ч. ложка паприки
  • 0,5 ч. ложки куркумы
  • 2 небольших зубчика чеснока
  • 0,5 маленькой луковички
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • соль по вкусу
  • ≈ 0,5 стакана воды (до консистенции жидкого йогурта)

Приготовление

Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Взбейте. Этот соус сочного морковного цвета готовится очень быстро. Приятного аппетита!

По материалам «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!» (группа в Viber)

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.

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