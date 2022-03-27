С чем подать спагетти

Уверены, что с приготовлением спагетти вы справитесь и без наших рекомендаций. Единственное, что хочется посоветовать: отдавайте предпочтение цельнозерновым макаронным изделиям. Это будет здоровый выбор. А с каким соусом подать спагетти, мы подскажем.

Томатный соус

Ингредиенты на 8 порций:

4 ст. ложки томатной пасты

1 ст. ложка сухого лука

1 зубчик чеснока

1 ч. ложка соли

1 ст. ложка мёда

по щепотке тимьяна и орегано

⅓ стакана семечек, подсушенных в духовке или на сковороде

1 стакан воды

Все ингредиенты взбить в блендере.

Соус для спагетти из кешью

Ингредиенты на 1 пачку спагетти:

150 г сырого кешью (можно предварительно замочить на час)

1 ч. ложка паприки

0,5 ч. ложки куркумы

2 небольших зубчика чеснока

0,5 маленькой луковички

1 ч. ложка лимонного сока

соль по вкусу

≈ 0,5 стакана воды (до консистенции жидкого йогурта)

Приготовление

Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Взбейте. Этот соус сочного морковного цвета готовится очень быстро. Приятного аппетита!

По материалам «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!» (группа в Viber)

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.