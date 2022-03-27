С чем подать спагетти

Уверены, что с приготовлением спагетти вы справитесь и без наших рекомендаций. Единственное, что хочется посоветовать: отдавайте предпочтение цельнозерновым макаронным изделиям. Это будет здоровый выбор. А с каким соусом подать спагетти, мы подскажем.
Томатный соус
Ингредиенты на 8 порций:
- 4 ст. ложки томатной пасты
- 1 ст. ложка сухого лука
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. ложка соли
- 1 ст. ложка мёда
- по щепотке тимьяна и орегано
- ⅓ стакана семечек, подсушенных в духовке или на сковороде
- 1 стакан воды
Все ингредиенты взбить в блендере.
Соус для спагетти из кешью
Ингредиенты на 1 пачку спагетти:
- 150 г сырого кешью (можно предварительно замочить на час)
- 1 ч. ложка паприки
- 0,5 ч. ложки куркумы
- 2 небольших зубчика чеснока
- 0,5 маленькой луковички
- 1 ч. ложка лимонного сока
- соль по вкусу
- ≈ 0,5 стакана воды (до консистенции жидкого йогурта)
Приготовление
Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Взбейте. Этот соус сочного морковного цвета готовится очень быстро. Приятного аппетита!
По материалам «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!» (группа в Viber)
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.