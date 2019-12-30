С наступающим Новым Годом, дорогие читатели!

Вот и снова год наш канул в вечность…

И сегодня, обращаясь к Богу,

Просим мы любовь и человечность

Дать нам в предстоящую дорогу.

Пусть газеты наши добрым светом

Входят в дом и озаряют сердце,

Чтоб Христа любовью и советом

Каждый, кто читает, мог согреться.

Пусть, читатель, твои встречи с Богом

Будут и желанными, и частыми…

И мы будем рады хоть немного

Оказаться к этому причастными.

С любовью, редакция газеты «Сокрытое Сокровище»Мы с радостью примем ваши отзывы и пожелания:WhatsApp, Viber: +7-963-239-27-77, e-mail: zayavka@sokrsokr.netили по адресу: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.