С наступающим Новым Годом, дорогие читатели!

Вот и снова год наш канул в вечность…
И сегодня, обращаясь к Богу,
Просим мы любовь и человечность
Дать нам в предстоящую дорогу.
Пусть газеты наши добрым светом
Входят в дом и озаряют сердце,
Чтоб Христа любовью и советом
Каждый, кто читает, мог согреться.
Пусть, читатель, твои встречи с Богом
Будут и желанными, и частыми…
И мы будем рады хоть немного
Оказаться к этому причастными.
С любовью, редакция газеты «Сокрытое Сокровище»Мы с радостью примем ваши отзывы и пожелания:WhatsApp, Viber: +7-963-239-27-77, e-mail: zayavka@sokrsokr.netили по адресу: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.