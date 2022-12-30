Уважаемые наши читатели — постоянные и те, кто получил газету впервые, дорогие распространители! В этот раз к Новому году мы подходим с особенными чувствами и переживаниями. Мир лихорадит, всех так или иначе затрагивает происходящее. Очень хочется пожелать всем мирного неба над головой, близких и любимых, которые живы, здоровы и находятся рядом… А если и не будет этого, то желаем через все невзгоды жизни проходить с Господом, Который может успокоить бури и дать мир душе. Он говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Евангелие от Иоанна 14:27).

Каждый новый год и каждый новый день приближают нас к дню славного Пришествия нашего Господа. О, что это будет за день для тех, кто верит в Христа и ожидает Его возвращения — день радости, день встречи с воскресшими любимыми, день, когда не будет уже войн, болезни — когда хромые вскочат и побегут, слепые увидят, а глухие услышат! Пусть эта светлая надежда освещает наш земной путь! Это не сказка, а прекрасная реальность, приготовленная для любящих Господа.

Друзья, знакомьтесь с Богом, молитесь Ему, познавайте Его характер и Его волю о вас; читайте Библию. Это самое важное в жизни (да-да, это гораздо важнее, чем посадить дерево, построить дом и родить ребёнка). «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от Матфея 16:26). «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Евангелие от Матфея 6:33). В Новый год — с Богом!

Людям верующим мы говорим:

Кто избрал Божий путь и уже не свернёт,

Видя свет и в ночи, и в ненастье,

Кто живёт со Христом каждый день, каждый год,

С новым годом, друзья, с новым счастьем!

Татьяна Хлопкова

Тем, у кого много вопросов к Богу, кто ещё не может с уверенностью назвать Его своим Другом и Господом, мы пожелаем:

С решеньем не откладывай, мой друг:

Бежит песок в часах неумолимо.

Приди к Христу! Прими из Божьих рук

Всё то, что так тебе необходимо.

Он Жизнь и Путь, Он Помощь и Ответ,

Он Хлеб живой и Он Вода в пустыне.

Познай Его! Иди на Божий свет!

И не откладывай, спеши к Иисусу ныне!

А всем-всем мы дарим прекрасные слова, которыми Сам Господь повелел благословлять Свой народ:

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! да обратит Господь лицо Своё на тебя и даст тебе мир! (Библия, книга Числа 6:24–26).

С молитвами о вас,

редакция газеты «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.