С праздником, дорогие учителя!

5 октября — День учителя

Учитель — непростая, но важная и уважаемая профессия. На вопрос «Что вас вдохновляет в вашей профессии?» отвечают учителя христианских школ и образовательных центров из разных российских городов.

Елена Матвеева,

учитель русского языка и литературы,

христианская школа, п. Заокский, Тульская обл.

Когда в пасмурное утро, проснувшись с плохим настроением, приходишь в школу и видишь радостные лица детей, это вдохновляет.

А ещё вдохновляют встречи с выпускниками и их родителями, когда они благодарят за уроки, которые им пригодились в жизни.

Вдохновляют совместные с детьми и коллегами молитвы и мероприятия.

Конечно, наша работа трудная в том плане, что мы не сразу видим плоды своих трудов. Возможно, Господь это делает, чтобы мы не возгордились. Но те крупицы, что мы получаем, дают силы идти дальше.

Вера Романова,

учитель начальных классов,

христианская школа, г. Абакан

Более всего меня вдохновляют устремлённые на меня глаза детей, в которых я вижу ожидание чего-то интересного, необычного, добра, любви, понимания. И каждый раз хочется оправдать эти ожидания! Это желание не проходит с годами, а наоборот, усиливается. Со временем всё больше понимаешь, как много ты можешь дать детям.

Всё это помогает преодолевать усталость, разочарования, которые временны, и даёт силы и желание вновь отдавать себя детям.

Анна Коверзнева,

учитель начальных классов,

образовательный христианский центр, г. Симферополь

В моей профессии меня вдохновляет общение с детьми. В начальных классах дети очень открытые. Это благоприятно для того, чтобы работать над формированием их характера. Они очень искренне принимают весть о Боге. Очень эмоционально реагируют на библейские истории. Приятно видеть их ответную реакцию и слышать их искренние простые молитвы. Это перекрывает все трудности профессии.

Юлия Снигирёва,

руководитель христианского центра

семейного обучения, г. Архангельск

Меня вдохновляет мир вокруг и мои ученики. Когда я вижу блеск в глазах от того, что они что-то поняли, открыли что-то новое, когда увидели свои возможности и успехи, хочется двигаться дальше.

Мир вокруг настолько интересен и многообразен, что, когда я сама что-то открываю для себя, мне хочется делиться этим с другими людьми, и не важно, дети это или взрослые. Через эти открытия впечатляет величие нашего Творца.

Христианская газета для молодёжи proekt7d.ru

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.