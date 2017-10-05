Сайт журнала «Чудесные странички» стал победителем конкурса

Сайт детского христианского журнала «Чудесные странички» занял первое место в Конкурсе Христианских сайтов, который третий год проводит портал www.bible8.eu. Конкурс в этом году был посвящён контенту сайтов. Было подано 60 заявок на участие от христианских русскоязычных сайтов из разных стран (Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Молдова, Германия), лучшим из которых был признан сайт журнала «Чудесные странички».

В этом году исполнилось 11 лет с момента выхода первого номера журнала, и на сайте представлен богатый материал для детей, собранный за эти годы: поучительные рассказы, библейские истории, загадки и головоломки, настольные игры и самоделки, беседы о здоровье и интересные сведения из мира животных, стихи и истории в картинках.

«Целый сайт — только детям, нашему будущему! И какой сайт! Название “Чудесные странички” оправдывает себя!», — таким комментарием снабдили информацию о победе организаторы конкурса. Премию за первое место в 1000 долларов редакция планирует потратить на разработку нового дизайна сайта.

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.