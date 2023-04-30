Вы пробовали читать Библию самостоятельно, без людских подсказок и толкований? Именно так начинал свой путь к Богу Валентин.

Лет 13 назад я был почти атеистом. Но меня окружали люди разных деноминаций, и все меня куда-то звали, приглашали, говорили, что у них истина. Со временем у меня появились вопросы: почему так много религий? Где правда? Эти вопросы долго беспокоили меня, но ответа всё не было.

Наконец, я купил себе Библию и начал потихоньку внимательно читать её с самого начала, страница за страницей, думать, вникать. Меня тогда особенно волновал вопрос дня поклонения Богу. Я хотел разобраться, почему одни христиане чтут субботу, а другие воскресенье. Почему одни говорят, что Бог отменил субботу, а другие утверждают, что заповедь о субботе по-прежнему актуальна? Я искал ответы. Долго искал. Это было моё первое знакомство со Словом Божьим. Я не пошёл никуда, потому что понимал, что не смогу быть непредвзятым: каждый будет доказывать свою точку зрения. А я не хотел впасть в заблуждение. Мне было ясно, что, слушая людей, я вообще не найду правды.

Итак, я начал путь изучения Библии длиной не в один год. Порой я прекращал чтение, и суета поглощала меня. Но я вновь возвращался к Слову Божьему в поиске истины.

Прочитав Библию от корки до корки, я нигде не обнаружил подтверждения тому, что суббота была изменена на воскресенье. Я нашёл ответы и на многие другие вопросы, тревожившие меня. Нашёл я и церковь, живущую по Слову Божьему, соблюдающую все Десять заповедей так, как они записаны Самим Богом.

Друзья, если у вас сомнения, берите в руки Слово Божье — Библию. Молитесь, чтобы Сам Бог открывал вам смысл прочитанного. Исследуйте беспристрастно, с искренним и восприимчивым сердцем. Господь видит помыслы каждого человека. Если вы действительно будете искать правды, а не человеческих мнений, Бог покажет вам её.

Валентин Драгун, Беларусь

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.