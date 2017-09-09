Сверху солнце нещадно палит,

И песок под ногами горит.

Одиноко, постылой тропой

Самарянка идёт за водой.

Ей бы время назад повернуть,

Не был в тягость тогда этот путь.

На заре она шла в час благой,

Когда воздух пропитан росой.

Рядом голос подружек звучал,

Свет зари на кувшинах играл.

На ходу разговор заведут,

Незаметно к колодцу придут.

Но другие пришли времена,

И отвергнута миром она.

Слава падшей за нею идёт,

Мир её не простит, не поймёт.

А в душе её вера жила,

Самарянка Мессию ждала,

Лишь Его умоляла в тиши

Услыхать о страданьях души.

Её голос с надеждой звучал,

И Мессия её услыхал.

Для Него нет важней ничего,

Чем услышать зовущих Его.

Этот день благодатью светил,

Самарянку Господь посетил.

У колодца сошлись их пути,

Он пришёл её душу спасти.

И послал ей Господь благодать,

Дал прозрение грехи увидать,

Отвернуться от злого пути,

К покаянью в смиреньи прийти.

Эта встреча недолгой была,

Но осталась она на века.

Всем на помощь, кто Господа ждёт,

Самарянкина вера придёт.

Любовь Фролова, г. Пенза

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.