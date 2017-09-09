Самарянка

Сверху солнце нещадно палит,
И песок под ногами горит.
Одиноко, постылой тропой
Самарянка идёт за водой.

Ей бы время назад повернуть,
Не был в тягость тогда этот путь.
На заре она шла в час благой,
Когда воздух пропитан росой.

Рядом голос подружек звучал,
Свет зари на кувшинах играл.
На ходу разговор заведут,
Незаметно к колодцу придут.

Но другие пришли времена,
И отвергнута миром она.
Слава падшей за нею идёт,
Мир её не простит, не поймёт.

А в душе её вера жила,
Самарянка Мессию ждала,
Лишь Его умоляла в тиши
Услыхать о страданьях души.

Её голос с надеждой звучал,
И Мессия её услыхал.
Для Него нет важней ничего,
Чем услышать зовущих Его.

Этот день благодатью светил,
Самарянку Господь посетил.
У колодца сошлись их пути,
Он пришёл её душу спасти.

И послал ей Господь благодать,
Дал прозрение грехи увидать,
Отвернуться от злого пути,
К покаянью в смиреньи прийти.

Эта встреча недолгой была,
Но осталась она на века.
Всем на помощь, кто Господа ждёт,
Самарянкина вера придёт.

Любовь Фролова, г. Пенза

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.

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