Самая большая радость

Маша и Даша — сёстры-близнецы. Каждый день родители давали девочкам небольшую сумму денег на карманные расходы. Девочки целый год откладывали из карманных денег какую-то часть: каждая в свою копилку. Они мечтали накопить побольше денег к своему дню рождения и купить себе подарки сами.

До дня рождения Маши и Даши оставалась неделя. Копилки девочек наполнились, и они решили подсчитать, сколько денег у каждой.

— Маша, смотри, у меня целая тысяча рублей накопилась, — радостно воскликнула Даша и тут же спросила. — А у тебя сколько?

— У меня столько же, — обрадовалась Маша.

Девочки стали мечтать, что они смогут купить на эти деньги.

— Я куплю себе красивое платье, — сказала Маша.

— А я хочу модную сумочку, — заявила Даша.

Но с каждым днём мечты девочек менялись: то они хотели телефон, то позолоченный браслет и много чего ещё. Они никак не могли определиться, какие подарки им нужны.

Как-то вечером позвонила бабушка, которая жила в другом городе, и сказала, что не сможет приехать на день рождения внучек. У неё серьёзно заболела собака, и все деньги, отложенные на поездку, ушли на её лечение. Мама и девочки были расстроены.

На следующий день Маша с Дашей принесли все свои накопленные деньги маме, чтобы она выслала их бабушке.

— Девочки, но ведь тогда вы не сможете купить себе то, о чём мечтали.

— Ничего, мамочка. Всё равно мы так и не решили, что нам нужно. Вот бабушка приедет, это будет для нас самой большой радостью и подарком.

По мотивам рассказов Артура Максвелла

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.