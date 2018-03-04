Самоделки в подарок маме на сайте детского журнала «Чудесные странички»

Приближается праздник наших любимых и дорогих мам — 8 Марта. Любой маме будет приятно получить в подарок самоделку, изготовленную руками её ребёнка. Ведь через этот подарок ребёнок сможет выразить любовь, нежность и благодарность своей маме. А для мамы такой сюрприз будет неповторимым и запоминающимся.

На сайте детского журнала «Чудесные странички» вы найдёте подборку простых, но милых самоделок, которые смогут сделать дети (с небольшой помощью папы или старших братьев или сестёр) и подарить своим мамам.

Самоделка «Тюльпан» в технике оригами

Каждой маме будет приятно получить в подарок цветы. Особенно, если эти цветы сделаны её ребёнком из бумаги. Понадобятся: лист двухсторонней цветной бумаги размером 20х28см, ножницы. В изготовлении этой самоделки поможет пошаговая инструкция с фотографиями. Тюльпанов можно сделать большое количество и подарить маме целый букет.

Самоделка «Драгоценные камни»

Эта самоделка может стать необычным и неожиданным подарком. Вряд ли мама будет предполагать, что ей подарят «драгоценные камни». Чтобы их сделать, нужно скачать и распечатать все детали. Затем вырезать их и склеить. С этой задачей дети могут легко справиться.

Фоторамка «Домик»

Фоторамка — это подарок на долгую память. Распечатайте и вырежьте все детали, склейте их, следуя инструкции. Если приклеить картинки внизу фоторамки на двухсторонний скотч, то они будут выглядеть как объёмные. На место для фотографии можно приклеить фото мамы или нарисовать её портрет.

Самоделка «Семицветик»

Порадовать маму можно интересным подарком: сделать семицветик с пожеланиями. Скачайте, распечатайте и склейте детали. Маме будет приятно получить необычный цветочек с добрыми пожеланиями.

Открытка-самоделка «Голубь»

Мамы любят, когда им дарят поздравительные открытки. Эта открытка выглядит очень оригинально. Снаружи она представляет обычную открытку. Но, открыв её, появляется фигурка голубя с сердечком в клюве. Для мамы это будет приятным и неожиданным сюрпризом. Внутри открытки можно написать пожелания.