Самое страшное имя

Наверное, каждый человек уважает своё имя. У меня есть знакомый, которого зовут Сергей, но он не любит, когда его называют Серёга. Есть подруга, которую зовут Аня, но она не любит, когда её называют Аннушка. Марина Цветаева однажды сказала: «Можно шутить с человеком, но нельзя шутить с его именем».

В Библии мы видим, что Бог тоже очень серьёзно относился к именам. Часто Он указывал родителям, как им надо назвать ребёнка. Некоторым людям Он давал новые имена, например, Авраму (Бытие 17:5), Саре (Бытие 17:15), Иакову (Бытие 32:28).

Люди трепетно относятся к своим именам. Но как они относятся к имени Бога? Вы, конечно, слышали, что Его имя часто используют в качестве ругательства, междометия, просто для связки слов в предложении: «Ради Бога», «О, Боже» и т. д. Таким образом, в нашем языке слово, которое преследует попытку отразить Абсолют, Творца, Начало всех начал, стало просто междометием. Как вы думаете, как Бог относится к этому, ведь в Библии написано: «Свято и страшно имя Его!» (Псалом 110:9)?

Мало кто знает, что одна из Десяти Заповедей звучит так: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исход 20:7). То есть, каждый, кто непочтительно относится к имени Бога, получает наказание. Но эта заповедь подразумевает не только небрежное произнесение имени Бога.

С оригинала заповедь можно перевести как: «Не носи имя Господа, Бога твоего, напрасно». Что это значит? Например, выходя замуж, девушка чаще всего начинает носить фамилию мужа. Их дети тоже будут носить фамилию отца и его предков. Если кто-то начинает вести распутный образ жизни или совершает плохой поступок, про него говорят, что он опозорил весь род, опозорил фамилию. Точно так же и здесь — человек, признающий себя христианином, носит имя Бога. По его действиям другие люди будут судить о Боге. И если в результате образа жизни человека другие люди не хотят верить в такого Бога, этот «христианин» не останется без наказания.

Да, Бог строгий, но Он ещё и милостивый. Каждую заповедь Он дал для пользы человека. Он знал, что если тот не будет с почтением относиться к Его имени, то не будет с почтением относиться и к Нему и в результате потеряет спасение. Если вы чувствуете вину за беспечное употребление имени Бога или за недостойное его ношение, просто встаньте на колени и попросите у Бога прощения, Он готов простить и помочь вам.

Татьяна Лампова, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.