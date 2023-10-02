История Людмилы — настоящий триллер. Врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Но с Богом всегда есть выход!

Это произошло давно, в молодости. Было поздно, я собиралась спать, как вдруг в окно кто-то постучал. Выглянув, я увидела свою подругу, с которой училась в институте. Я пригласила её зайти, а она начала меня уговаривать прокатиться с ней, уверяя, что очень соскучилась: «Мы так давно не виделись! Машина ждёт. Ну же!»

Мне совершенно не хотелось куда-то ехать, тем более что утром на работу. Но подруга уговорила.

Сев в машину, я увидела там незнакомых девушку и парня. Впечатление он производил не самое приятное: красивый, но лицо наглое. Я сразу хотела выйти, но подруга удержала.

Ехали мы долго и уже выехали за город. Наконец, машина остановилась у какого-то дома, мы поднялись на пятый этаж. В однокомнатной квартире нас поджидало двое мужчин. У хозяина вид бывшего зека. Как я потом догадалась, я предназначалась для него. Кричать и что-то требовать было бесполезно. Я поняла, что действовать нужно очень осторожно. Две пары быстро ушли в комнату, выключив там свет…

Я осталась с хозяином на кухне. Он налил шампанское. Я только пригубила. Минут пять говорили ни о чём. Нужно было действовать, пока не поздно. Беззаботно улыбнувшись (хотя внутри всё дрожало), я попросилась в туалет. Вышла спокойно в прихожую, схватила сумочку, босоножки и босиком побежала вниз по лестнице. Почти сразу раздались топот и крик. Погоня! На крыльце догнал, ударил. Удар пришёлся в ухо, и я упала в кусты. Тут выскочили девицы с парнями, и девчонок стали бить. На улице была такая темень, что ничего не было видно, начиналась гроза.

Я лежала в кустах, свернувшись калачиком. Потихоньку отползала всё дальше и дальше. Благо, что платье на мне было зелёное, под цвет листвы. «Ухажёр», не видя меня, орал: «Найду, убью!» Потом он куда-то убежал, видимо, искать меня. Крики сместились и стали удаляться.

Я тихонько оглянулась, прислушалась и, выскочив из кустов, перебежала через дорогу, упала в овраг, немножко отлежалась. Никого и ничего не было видно: тьма — хоть глаз выколи! Я побежала в сторону леса, который был рядом. И тут началась гроза. Ливень. Я очутилась в лесу, не зная, где я и что со мной будет. Но самое страшное — позади…

Я брела под ливнем, спотыкаясь, падая. Лес не кончался. И тут меня накрыло такое отчаяние, что я, не зная ни одной молитвы, упала на колени и закричала: «Господи, помилуй меня! Господи, прости меня, грешную! Силы небесные, помогите! Я никогда больше не совершу таких глупостей! Господи, спаси меня!» Я повторяла эти слова снова и снова.

Пусть не найти ответа

И не видать дороги,

Из всех тупиков на свете

Есть выход к престолу Бога.

Наталья Щеглова

Вдруг дождь прекратился. Сквозь деревья вдали показался огонёк. Я пошла на него. Лес расступился, и я вышла на поле. Была видна ферма. Я добрела до неё, покричала, никто не отозвался. Зашла. Настил был скользким и грязным от мочи и навоза. Коровы мычат. Жуть! И тут навстречу мне из противоположного конца здания понёсся бык. Я успела забежать за дверь, упала в заросли крапивы. Бык промчался мимо.

«Ну, — думаю, — должна рядом быть и деревня». И правда: на пригорке показалась деревенька в одну улицу. Подошла, думаю: «Постучусь в самую бедную избу. Богатые не пустят». Приютила меня в старой избёнке какая-то старушка.

Из сеней послышался мужской голос: «Мам, кто там пришёл?» Женщина ответила, что какая-то ненормальная. Ненормальная и есть! Села я на порог, что-то наплела несуразное, и тут меня охватил такой озноб от всего пережитого! Так меня трясло, что зубы стучали. Старушка, увидев это, сняла с меня сырое платье, дала своё старенькое штапельное.

Стало светать. Я спросила хозяйку, как мне добраться до Кирова. Она меня вывела на тракт, и тут, на моё счастье, подъехал КАМАЗ, остановился, и после небольших уговоров водитель, молодой парнишка, довёз меня не просто до города, а до самого дома. Я успела привести себя в порядок и даже не опоздала на работу. В тот же день я отправилась в церковь поблагодарить Бога за спасение.

Людмила

P.S. В своём письме в редакцию Людмила прислала и стихотворение-молитву, написанное ей к своему семидесятилетию. Заканчивается оно словами:

Вразуми! Всё приемлю, на долю не сетуя.

Всё понять и постигнуть хочу,

Чтоб себя пронести эстафетою,

Как зажжённую Богом свечу!

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.