Помогите евангелистам издать сборник стихов!

Владимир и Татьяна Первышины — супруги, евангелисты на самообеспечении. Они проводят большую волонтёрскую работу в пяти районах Самарской области: раздают газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью», «7D формат», распространяют книги и духовные уроки. Очень помогает им в служении книга собственных стихов Татьяны «Время собирать камни». За полтора года миссионеры подарили 1200 экземпляров этой книги. Даже люди, закрытые для общения, с удовольствием берут у автора в подарок сборник стихов. С этого начинается знакомство, которое помогает предложить людям подписку на газеты, обучение по библейским урокам. Издательство «Источник жизни» готово вновь издать книгу, но для её издания требуется 58 000 рублей. Евангелисты нуждаются в финансовой помощи, так как всё своё время посвящают бескорыстному служению Богу и людям.

Члены церкви г. Отрадный Самарской области во главе с пастором А. С. Тюриным присоединяются к просьбе евангелистов о помощи в издании сборника. Пожертвования на этот проект — это ваш вклад в дело распространения спасительной вести о Христе.

Пожертвования можно перечислить на карту Сбербанка: 2202200335504682

Телефон Татьяны Первышиной: 89272185587