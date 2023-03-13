Сбывшаяся мечта

Когда-то «Лавка добра» ютилась на рынке в павильончике 25 м2, теперь же Алексей руководит крупным центром гуманитарной помощи в Екатеринбурге. Мечты сбываются!

Я верю в Бога и знаю, что все подарки, встречи и события — от Него. На прошлой неделе у меня была шоковая терапия. Юбилей. Я вдруг осознал, что прожил полвека. Ушли уже наши родители. Не так давно похоронили отца. Многого не вернуть. Есть какая-то щемящая тоска. Наверное, этим отчасти обусловлено то, что в последнее время я много внимания уделяю пожилым людям. Хочется как-то помочь тем, кому особенно тяжело. Но чем помочь? Я не богатый человек. Всё моё богатство — это служение людям через этот проект.

Центр гуманитарной помощи «Доброе Поле» открыли в Екатеринбурге в начале осени. Людей стало приходить много. В конце дня лица сливаются и тонут в гуле голосов, вопросов, просьб. Многие люди помнят меня ещё по рыночному павильончику, а теперь заходят сюда, видят знакомое лицо, очень радуются и оценивают новое место. В восторге! Так произошло и вчера, в воскресенье. Пришла Римма. Я знал её ещё по рынку. Она передвигается всегда медленно и на костылях. Раньше я как-то не очень с ней общался. А тут она пришла в новое место, села, уставшая, на стул напротив меня. Я начал с ней беседовать.

Римма встала, потихоньку обошла зал. Где-то ставили стул, она садилась и так выбирала одежду. Вернее, пыталась выбрать: так как Римма — женщина в теле, то на неё одежды скорее нет, чем есть. Я всё это время наблюдал за ней. И вот, когда она разочарованно села напротив меня, сказав, что на неё ничего нет, я согласился: «Да, нечасто у нас бывает одежда для больших людей». Тут я решил перевести разговор на другую тему: «Я вот смотрю на ваши костыли: вам, наверное, очень тяжело и неудобно с ними?» Она ответила: «Да! Так как мне часто приходится на них опираться, болит под мышками». И как-то сразу начала рассказывать про себя. Что работала много лет в магазине одежды. Что всю жизнь на ногах. И однажды начались проблемы с тазобедренным суставом, а ещё с коленным… Очень долго добивалась, и ей сделали операцию по замене тазобедренного. И он прижился. «А вот на колене, — посетовала женщина, — сустав не прижился. Уже 8 лет так телепаюсь».

Мне стало жалко Римму. Она очень добрая и, вроде, даже не умеет обижаться. Я решил действовать. Осторожно спросил: «А вы не хотите оставить свои костыли и попробовать кое-что другое?» Она заинтересовалась. Я сказал, что ещё весной мне привезли импортные ходунки. Они на колёсах, очень простые в обращении. «Наверное, это для вас привезли, и они вас ждали», — сказал я. Принёс, показал. Ей ходунки очень понравились: их можно катить, там есть ручки тормоза, в любой момент можно остановиться, а если устанешь, — сесть (есть стульчик). В транспорте ходунки можно сложить. Римма очень обрадовалась такому приобретению.

Чем меня удивляют такие люди, как Римма, так это тем, что они умеют думать не только о себе. Выяснилось, что у сына её знакомой рассыпаются кости ног; он давно передвигается по дому на попе и мечтает об инвалидной коляске. Я сказал, что и коляска у нас есть. Буквально вчера привезли её. Римма тут же позвонила знакомой. Мама и сын, когда узнали, что есть коляска, плакали, не веря своему счастью. Тут понимаешь, что у каждого своё счастье!

Осталось придумать, как это всё доставить. Римма сказала, что найдёт транспорт. И мы расстались.

И вот, сегодня она пришла, сообщила, что ей обещали помочь с доставкой, при мне позвонила кому-то, и я слышал на том конце сомнения. Водитель сказал, что минут через двадцать перезвонит. Ждём, беседуем. А звонка всё нет… Я оценил свои финансовые возможности, понял, что мне хватит средств на небольшой подвиг, и пообещал Римме, что всё организую сам. Заказал машину на два адреса и грузчика, потому что по первому адресу оба (и мать, и сын) неходячие, а нужно доставить коляску на третий этаж. А ещё отвезти домой Римму с её приобретением. Пока я всё это организовывал, Сергей из нашей команды достал где-то одежду большого размера: брюки, простые и тёплые, и куртку.

Приехала машина с молодыми ребятами. Они подогнали автомобиль к крыльцу, помогли всё погрузить. Римма попросилась на переднее сиденье. Когда она садилась в машину, я видел, как она счастлива. А мы счастливы от того, что сделали хорошее дело.

Когда люди узнают, что наш проект не приносит прибыли, то спрашивают: «А зачем тогда всё это?» А мы коллекционируем такие истории и такие эмоции. Потому что их не купишь ни за какие деньги.

За девять лет служения мне встречались сотни людей, живущих на улице, в подвалах, на теплотрассах. Многих я вытащил. Точнее, не я, а мы со Христом. Случалось, что эти бедолаги обнимали меня, плакали, каялись и обращались к Богу. Некоторые из них теперь служат людям в хосписах.

Сейчас немало беженцев приходит. Многим помогаем с трудоустройством.

Успех проекта в том, что я живу этим. Господь во мне запустил какую-то пружину… И я думаю, что это ещё не конец: будет продолжение — открытие филиалов. К своему юбилею я получил самый большой подарок — воплощение своей мечты. Некогда маленький проект на рынке превратился в большой центр гуманитарной помощи, через который каждый день проходят 30 – 40 человек. Слава Богу!

Алексей Кодинцев-Меньшиков,

г. Екатеринбург

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.