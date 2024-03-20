Счёт за мамину работу

Дима очень любил собирать конструкторы. Однажды в детском магазине он увидел огромный набор, и ему очень захотелось накопить деньги, чтобы купить его. Но Дима не знал, как это сделать. Конструктор был такой дорогой, что копить карманные деньги, которые давали ему родители, пришлось бы очень долго.

Дома мальчик помогал маме делать уборку, и ему пришла в голову идея.

— Мама, — сказал Дима после того, как домыл пол, — я много тебе помогаю. Давай ты будешь мне за это платить.

Мама очень удивилась такому предложению.

— Платить? Деньгами?

— Да, я подумал, что если есть люди, работа которых убирать квартиры и мыть полы, то и я могу получать деньги за это.

Мама только вздохнула.

— Также я могу вместо тебя мыть посуду каждый день за деньги, — добавил мальчик. — Ты же всегда говоришь, что не любишь это делать.

Мама только открыла рот, чтобы ответить, но Дима, довольный собой, уже побежал на кухню. В этот день он с радостью убрал квартиру, помыл посуду и убрал со стола после ужина. В конце дня он сел за стол и записал все дела, что сделал по дому, и сумму, которую он хотел получить от мамы за это. «Мытьё посуды — 30 рублей», «уборка вещей — 50», «мытьё полов — 50», — написал он, а потом решил исправить на «70». «Всё-таки это сложная работа», — подумал мальчик. Воодушевлённый своим заработком и движением в сторону желанной покупки, он принёс маме список.

Мама посмотрела на список и безмолвно достала кошелёк. Мальчик был очень рад, держа в руках

150 рублей. Он положил их в специальный конверт, который отвёл для денег на конструктор. Накопление большой суммы уже не казалось ему чем-то нереальным.

На следующий день после школы Дима пришёл домой, думая, какую ещё работу по дому он может сделать. У мамы был выходной, и она что-то делала на кухне. После того, как мальчик поел вкусный обед, он пошёл за свой стол, где увидел интересный список.

Покупка продуктов — 50 руб.

Приготовление еды — 50 руб.

Стирка вещей — 30 руб.

Глаженье школьной формы — 40 руб.

Помощь с домашним заданием — 30 руб.

Мальчик не понимал, что это значит, и пошёл к маме.

— Что это за лист? — спросил Дима.

—Это мой лист, сынок, — ответила мама. — В течение десяти лет я делала много работы бесплатно, я готовила еду, убиралась, мыла посуду, гладила и стирала твои вещи, ничего не прося. Ты лишь пару раз в неделю помогал мне убираться. Но поскольку ты решил, что теперь работа по дому должна быть платной, я тоже составила свой счёт.

Дима был озадачен.

— Но тут 200 рублей! Это больше, чем у меня есть.

— Тогда ты можешь сделать ещё что-то, чтобы заработать денег, которых тебе не хватает, —

невозмутимо ответила мама.

Мальчик, задумавшись, пошёл к себе в комнату, принёс деньги, которые он отложил на конструктор, и, расстроенный, отдал их маме.

Только сейчас Дима понял, что он был очень увлечён идеей покупки конструктора и совсем не подумал, что он не один делает дела по дому, а и мама, и папа делают это бесплатно, и больше, чем он.

—Прости, мам, — тихо сказал он, — я так хотел купить себе новый набор, что совсем не думал о тебе, требуя денег за помощь по дому.

Мама простила мальчика. Они договорились больше не предъявлять друг другу счетов. А перед днём рождения мама добавит недостающую сумму к накопленным Димой деньгам, и они купят тот самый конструктор.

Анжела Доброва

Художник Светлана Литвина