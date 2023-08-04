Сделай чудо, тогда поверим!

«Если Ты есть, сделай чудо», — часто взывают к Небесам люди.

Вновь на старом месте

Когда-то Господь исцелил бесноватых в окрестностях Десятиградия. В тот день стадо свиней сбросилось с крутизны в море, и местные жители, напуганные случившимся, просили Иисуса покинуть их местность. Христос удалился, но остались те, кого Он исцелил. Люди слушали свидетельство бывших прокажённых, и у них пробудилось желание увидеть Иисуса. И когда Он вновь пришёл в тот край, вокруг Него собралась толпа жаждущих услышать Его.

Чудо насыщения

Иисус взошёл на гору, и туда стеклось множество народа, неся к Его ногам больных и хромых. Он исцелил их всех, и люди, хоть и были язычниками, но прославили Бога Израилева. На протяжении трёх дней они толпились вокруг Спасителя — ночью спали под открытым небом, а весь день ловили каждое Его слово и наблюдали то, что Он творил. К концу третьего дня у них кончилась пища. Иисус не хотел отпустить их голодными в обратный путь; Он попросил Своих учеников накормить народ. Но они проявили неверие. Ученики уже видели, как по молитве Иисуса скудных запасов хватило, чтобы накормить тысячи людей. Но они ответили Учителю: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» (Евангелие от Матфея 15:33). Но, повинуясь слову Иисуса, они принесли Ему всё, что имели, — семь хлебов и две рыбки. Иисус благословил пищу. Множество людей насытилось, и осталось ещё семь больших корзин с едой. Четыре тысячи человек, кроме женщин и детей, подкрепили силы, и Иисус отпустил их радостными и благодарными.

Язычники приняли с радостью, а свои…

Сев потом в лодку вместе с учениками, Иисус пересёк озеро и прибыл в Магдалу, которая находилась на южной оконечности Генисаретской равнины. На границе Тира и Сидона Иисус радовался вере язычницы-сирофиникиянки, которая просила об исцелении дочери. Язычники, жившие в Десятиградии, приняли Его с радостью. Теперь, когда Он снова прибыл в Галилею, где Его сила проявлялась наиболее убедительным образом, где было совершено большинство Его дел милосердия и где проповедано Его учение, Он был встречен с презрением и неверием. «Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Евангелие от Иоанна 1:11).

Посланцы фарисеев примкнули к представителям богатых и знатных саддукеев — партии священников, скептиков и аристократов. Эти две секты были непримиримыми врагами. Саддукеи пытались завоевать благосклонность римской власти, чтобы утвердить своё положение и влияние. Фарисеи, напротив, поощряли ненависть народа к римлянам, ожидая часа, когда будет свергнуто иго завоевателей. Но теперь фарисеи и саддукеи объединились против Христа. Подобное ищет подобного, и зло в любом случае объединяется со злом, чтобы погубить добро.

Хотим знамение с неба!

Теперь фарисеи и саддукеи пришли к Христу, требуя знамения с неба. Но они не понимали, что не это им было нужно. Чисто внешние доказательства не могли принести им пользы. Они нуждались не в просвещении ума, но в духовном обновлении.

Миссия Христа была подтверждена знамениями, данными непосредственно с небес. Пение ангелов, которое слышали пастухи при рождении Спасителя, звезда, которая вела мудрецов, голубь и глас с небес во время крещения Христа — всё это свидетельствовало о Нём.

Иисус, «глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения?» (Евангелие от Марка 8:12). «И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Как Иона был три дня и три ночи во чреве кита, так и Христос столько же будет «в сердце земли». Иисус говорил о Своей смерти. И точно так же, как проповедь Ионы была знамением для ниневитян, так и проповедь Христа была знамением для Его поколения. Но как неодинаково люди приняли это слово! Жители великого языческого города пришли в трепет, когда услышали Божьи предостережения. Цари и властители смирились, знатные вельможи и простые труженики обратились к Богу на небесах, и им была дарована Его милость. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим, — сказал Христос, — и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы» (Евангелие от Матфея 12:39–41).

Апостол Павел позднее напишет так: «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, Божию силу и Божию премудрость» (Библия, 1 послание коринфянам 1:22–24). Распятый Христос — вот главное знамение, знак бесконечной Божьей любви. Бог не пожалел для нас самого дорогого — Своего единственного Сына. Неужели этого мало?

Величайшие чудеса не всегда громкие

Каждое чудо, сотворённое Христом, было знамением Его Божественности. Но фарисеи расценивали эти дела милосердия как постоянное оскорбление. Иудейские вожди равнодушно взирали на человеческие страдания. Чудеса сына плотника становились для них упрёком.

Главным доказательством Божественного происхождения Иисуса была Его земная жизнь, открывшая людям Бога. Он совершал дела и говорил слова Божьи. Сама жизнь Его является величайшим из всех чудес.

Чудо на заказ?

Когда истина проповедуется в наши дни, многие подобно иудеям требуют знамений и чудес. Христос не творил чудес на заказ. Он не творил чудес в пустыне по требованию сатаны. Он не наделил нас сверхъестественной силой для удовлетворения себялюбивых желаний.

Сверхъестественное рядом

Разве это не чудо, что мы можем вырваться из уз сатаны? Враждебность по отношению к сатане не присуща человеческому сердцу. Она появляется по благодати Божьей. Когда человек, одержимый упрямством и своенравием, освобождается от этих пороков и всем сердцем повинуется небесным силам, — происходит чудо. Подобное же происходит и тогда, когда человек, бывший во власти сильного заблуждения, начинает понимать духовные истины. Всякий раз, когда душа обращается и учится любить Бога и соблюдать Его заповеди, исполняется обетование Божье: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам» (Библия, книга пророка Иезекииля 36:26). Изменение сердца, преобразование характера — это чудо, которое свидетельствует о вечно живом Иисусе, спасающем души. Посвящённая Христу жизнь — это великое чудо.

Те, кто требовал знамения от Иисуса, настолько ожесточили свои сердца в неверии, что не смогли различить в Нём подобия Божьего, да они и не хотели видеть того, что Его дела были исполнением Писания. В притче о богаче и Лазаре Иисус сказал фарисеям: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят» (Евангелие от Луки 16:31). Им не принесёт пользы никакое знамение — ни на небе, ни на земле.

Слабо?

Порой взрослые люди ведут себя с Богом, как неразумные дети, любящие играть в «слабó»: «Если Ты Бог, если Ты есть, сделай то и то». Если Бог и ответит на такую молитву, то не потому, что мы задели Его себялюбие или уязвили Его гордость. Нет. Не стоит мерить Его нашими мерками. Весь мир и наша жизнь полны подтверждений Его присутствия. А людям всё мало, они требуют знамения с неба. Разные бывают случаи. Разум Господень неисследим. Он видит каждое сердце, и кто-то действительно получает просимое, но не потому, что нашёл подход к Богу, а по великому Божьему милосердию и по Его любви. Если Бог знает, что кому-то нужно знамение с неба, Он может дать его. Но не ради цирка. А ради того, «чтобы все пришли к покаянию» (Библия, 2 послание Петра 3:9).

У вас есть просьба к Богу? Расскажите о ней в молитве. Просто, искренне, без всяких манипуляций. И доверьте Богу принятие окончательного решения, сказав: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Евангелие от Матфея 26:39). Именно так молился Небесному Отцу Иисус, оставив пример нам.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.