Сдерживая ветры

Наводнения, лесные пожары, землетрясения — кажется, что в последнее время интенсивность катаклизмов нарастает. Увеличивается число военных конфликтов. Что ожидает планету?

Отложенный рейс

Целых три дня тянулось томительное ожидание. Рейс номер 316 откладывался, и самолёт с 68 пассажирами на борту по-прежнему стоял на взлётной полосе. Что произошло? Какая-нибудь неисправность? Непогода? Террористы? Нет, дело было в другом: просто власти страны решили удостовериться, что пассажир, находящийся на борту, действительно покидает страну по своей воле.

Убедившись, что решение покинуть страну принято добровольно, власти дают добро на взлёт, и самолёт поднимается в вечернее небо.

Бог тоже откладывает «полёт», отводит беду, не даёт урагану и наводнению разразиться в полную силу, сдерживает ветры насилия, террора и войны, удерживает историю от последнего шага и не торопится положить конец, пока каждый из нас не решит, хотим мы быть свободными или нет.

Удерживающий ветры

Бог по-прежнему властвует над миром и гораздо чаще, чем нам кажется, история изменяет свой ход благодаря Божественному вмешательству. Бог часто делает так, что ружья не стреляют. Чтобы защитить от врагов, Он насылает туман, и вообще у Него есть тысяча других способов, которые нам самим никогда не приходят в голову. Если бы Он не удерживал ветры, Армагеддон давно бы захватил нас.

Как морским волнам, так и военным ветрам Бог говорит, чтобы они бушевали лишь до известного предела. Но скоро наступит день, когда Он перестанет удерживать эти ветры, и они задуют с неистовой яростью. Тогда придётся эвакуировать не один какой-то населённый пункт, а всю планету!

Что происходит сейчас, когда этот день ещё не наступил? Ключ к разгадке даёт Библия: «И после сего видел я четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево» (книга Откровение 7:1).

Чего ждёт Бог?

Вот так. Ангелам велено удерживать ветры. Но почему? «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (книга Откровение 7:2, 3).

Итак, ангелы должны удерживать ветры, не давать им дуть, пока Бог не положит печати на чело тех, кто Ему верен. Что же произойдёт? Что-то такое, что можно увидеть? Нет. Печать будет незримой, но многие так полюбят Иисуса, что скажут: «Господи, хочу, чтобы Ты навсегда запечатлел меня как одного из Своих детей!»

Но найдётся множество других людей — и, к сожалению, их будет большинство, — кто в своём сердце или делами своими скажут: «Спасибо, Господи, не надо. Я знаю, что Ты умер, чтобы спасти меня, но я не хочу спасаться. Я сам выбираю свой путь».

И когда каждый примет решение, задуют ветры, и начнётся время такой скорби, какой этот мир ещё не знал. Последняя песчинка упадёт на дно часов, и Иисус вернётся на землю!

Время долготерпения Божьего

Мы не знаем, когда именно вернётся Господь, потому что Иисус сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Евангелие от Матфея 24:36).

Итак, мы не знаем ни дня, ни часа, но и библейским пророкам, и нам Сам Иисус дал много знамений, по которым можно определить, что Он скоро придёт. Эти знамения совершаются у нас на глазах. Мы живём в последнее время. Почему же Господь до сих пор не пришёл? Посмотрим, что говорит Писание: «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (Библия, 2 послание Петра 3:9).

Вы понимаете, почему Он не приходит? Исполненный сострадания, наш дорогой Господь не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, и потому как бы откладывает наступление конца, замедляет ход истории — ведь ещё есть люди, не принявшие решения, а Он не желает ничьей гибели!

Обратимся к отрывку, который мы уже читали: «И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли… И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам… не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (книга Откровение 7:1–3).

Теперь вы понимаете, почему ветры горя и страха, ветры мировой войны ещё не задули во всю силу, почему ещё не началась третья мировая, почему ураганы так часто меняют своё направление и почему ужасный, последний день этой ничего не подозревающей планеты ещё не начался, пока не начался?

Так будет не всегда

Но так будет не всегда. Сегодня, когда вы читаете эти слова, ангелы ещё остаются на своих местах, но похоже, что они немного ослабили свою удерживающую силу. Сегодня, когда вы читаете эти строки, ещё не поздно сделать выбор и обрести вечность. Сегодня, когда вы читаете эти слова, я, опираясь на авторитет Писания, говорю, что Иисус не придёт сегодня, потому что ещё не все предсказанные события сбылись.

Но завтра может случиться так, что рёв освобождённых ветров оглушит нас всей своей яростью и неистовством. Как только их перестанут сдерживать, как только время устремится навстречу вечности, величественные события, о которых говорится в книге Откровение, совершатся — и совершатся так быстро, что у нас захватит дух!

Ты готов встретить эти ветры? Несёшь ли ты на себе печать, которая не видна человеческому глазу, но которая свидетельствует, что ты избрал Господа Иисуса и хочешь пребывать с Ним вовеки? Если ты ещё не сделал выбора, сделай его прямо сейчас. Кем бы ты ни был, где бы ни находился, что бы ни совершил и какими бы ужасными ни были твои грехи, ты можешь сделать этот выбор прямо сейчас — сделать и получить прощение, молитвенно прося Господа Иисуса приготовить тебя к этому драгоценному дню, омыть Своей драгоценной Кровью и изгладить твои прегрешения.

Помолись: Отец Небесный, я вижу, что ветра начинают дуть всё сильнее. Ты говоришь, что удерживающие их ангелы скоро отпустят их, и тогда на земле начнётся нечто невероятное и ужасное. Спасибо, что Ты медлишь и даёшь ещё время задуматься о вечном, покаяться, наладить отношения с Тобою. Я хочу быть отмеченным (отмеченной) Твоей невидимой печатью, которую ставят ангелы на любящих Тебя. Прости меня, Господи, что столько времени откладывал(а) вопрос спасения души на потом. Завтра ведь всё может измениться. Времени может уже не быть. Прости и помилуй меня, Отец, ради великой жертвы Сына Твоего Иисуса. Наставь меня на путь жизни. Дай мне желания и мудрости узнавать волю Твою, открытую в Библии. Наставь меня в познании и укрепи в соблюдении Твоих заповедей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

По книге Джорджа Вандемана

«Удивительные пророчества Библии»

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