Секрет лучшего Учителя

Его уроки запоминались настолько живо, что ученики без труда могли вспомнить слова Учителя спустя годы. Прекрасная лилия, небесные птицы, горчичное семя, сорняки, виноградная лоза — всё было на службе у величайшего Учителя всех веков.

Новое через уже знакомое

Чтобы сделать Свою Божественную природу и бытие более понятными для нас, Христос стал человеком и жил среди людей. Божественное предстало перед нами в человеческом естестве; невидимая слава открылась в зримом человеческом облике. Человек благодаря этому смог приобщиться к непознанному через известное ему; небесное было явлено через земное; Бог был явлен в образе человека. То же мы видим и в учении Христа: дотоле человеку неизвестное иллюстрируется привычными для него вещами; Божественные истины постигаются через самые знакомые земные дела.Природное и доступное стало посредником для постижения духовного. Всё, что привычно окружало внимавших Христу и было знакомо им по опыту жизни, оказалось соединённым с истинами, запечатлёнными в Писании.Иисус стремился пробудить интерес к истине. Он хотел увлечь равнодушных и посеять истину в их сердцах. Наставления в притчах были популярны в те времена не только у израильтян, но и у других народов. Нельзя было найти более сильного метода внушения. Иисус всегда готов был объяснить значение притчи тем, кто истинно к этому стремился.

Рассказано сейчас — понято позднее

Некоторые Божественные истины люди были просто не готовы усвоить должным образом. Связывая трудную новую истину с происходящим в природе, с событиями из реального опыта слушающих, Христос возбуждал их внимание и запечатлевал рассказанное в сердцах. Впоследствии, когда люди встречали в своей повседневной жизни предметы, иллюстрировавшие Его наставления, они вспоминали слова Божественного Учителя. При этом глубина и сила учения Спасителя раскрывались перед ними всё больше и больше, если их умы были открыты Святому Духу. Первоначальная загадочность рассказанного рассеивалась, и то, что некогда казалось недоступным, становилось очевидным.

Путь к каждому сердцу

Иисус искал путь к каждому сердцу. Используя разнообразные иллюстрации, Он не только указывал на многогранность открываемой истины, но и учитывал таким образом различия восприятия Его Слова слушателями с разным уровнем познания и опыта.Никто из слушающих Спасителя не чувствовал себя забытым или обойдённым вниманием. Самый скромный, самый грешный слышал в Его учении голос, обращающийся с нежностью и сочувствием именно к нему.

Не дать повода ищущим повода

Была и ещё причина, по которой Христос в годы Своего служения прибегал к притчам. Среди тех, кто собирался вокруг Него, были священники и раввины, книжники и старейшины, больше всего желавшие найти в Нём какую-либо вину. Их соглядатаи следовали за Ним день за днём, ожидая, что с Его уст сорвётся что-либо, что послужит Его обвинению, чтобы навеки заставить замолчать Того, Кто увлекал за собою мир. Спаситель знал меру способностей этих людей и поэтому облекал истину в такую форму, которая не позволяла им найти повод обвинить Его перед синедрионом.В притчах Иисус говорит о лицемерии и злобности тех, кто занимает высокие посты, и облекает в аллегорическую форму такую острую правду о них, что, будь она высказана в виде прямого обвинения, они не стали бы слушать Его слов, но быстро положили бы конец Его служению. Но, не давая искомого повода соглядатаям, Он в то же время представлял истину так ясно, что зло всё-таки оказывалось обличённым, и честные сердцем видели свои заблуждения, извлекая необходимую пользу из Его наставлений.

Книга природы

Взирая на творение, мы постигаем Творца. Когда мы изучаем дела Божьих перстов, Святой Дух озаряет разум убеждённостью. Это не то убеждение, к которому приходят логическим путём. Разум тут и не может помочь, ибо он ещё слишком тёмен для познания Бога, зрение слишком слабое, чтобы видеть Его, слух слишком притуплён, чтобы слышать Его голос. Глубокий смысл духовных истин Писания должен запечатлеться в сердце.В уроках, преподанных природой, есть та простота, та чистота, которые придают им высочайшую ценность. Каждому необходимо обращаться к этому живому источнику. Сама красота природы уводит душу от греха и соблазнов мира, направляет её к чистоте, покою и Богу.

Вернитесь в мир природы!

Необходимо вернуть людей в мир природы. Там они откроют для себя Бога-Творца — Бога христианства. Там они научатся видеть гармонию физического и духовного. Пусть всё, что видят их глаза или к чему прикасаются их руки, послужит добрым уроком в формировании характера. Это укрепит их умственные силы, разовьёт характер, облагородит всю их жизнь.

Особый день для созерцания Божьего мира

Бог дал человеку Субботу как напоминание о Своей созидательной силе, чтобы человек мог видеть Бога в делах Его рук. В день святого покоя, более чем в любой другой день, мы должны с особенным вниманием постигать всё то, что Бог являет через природу, все написанные в ней для нас вести. Нам следует изучать притчи Спасителя именно там, где Он Сам первоначально преподавал их людям, — в полях и рощах, под открытым небом, среди трав и цветов. Когда мы приближаемся к природе, Христос делает Своё присутствие совершенно реальным для нас и говорит о Своём мире и любви нашим сердцам.

Эллен Уайт «Наглядные уроки Христа»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.