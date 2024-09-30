Семь «прививок» от стресса

Со стрессом связывают почти все современные болезни. Как защититься от его неблагоприятных последствий?

Что такое стресс?

Начнём с того, что стресс — это не всегда плохо. Стресс возникает в любой ситуации, требующей перемен, и сопровождает процесс приспособления организма к этому. В некоторых случаях он вызывает у человека сильные положительные эмоции, чувство огромного удовольствия: катание с гор на лыжах, победа на соревнованиях, получение повышения по службе. В других случаях стресс способствует не таким захватывающим, но тоже сильным радостным чувствам: романтический вечер, похвала значимого человека, хорошие оценки в дневнике вашего ребёнка. Некоторые по сути своей положительные стрессовые ситуации могут, однако, вызывать ощущение усталости. Например, свадебное торжество. Отсутствие положительного стресса может служить причиной чувства неудовлетворённости, беспокойства, усталости и скуки.

Существуют и негативные виды стресса, сопровождающиеся депрессией и упадком сил: потеря работы, различные судебные тяжбы, развод, трудновоспитуемые дети, смерть любимого человека.

Здоровье — это способность организма приспосабливаться к жизненным стрессам.

Взять от жизни всё?

Темп современной жизни заставляет человека испытывать невероятное нервное напряжение. Нас постоянно убеждают, что мы должны немедленно куда-то пойти, что-то увидеть, что-то купить, чем-то насладиться. Кроме того, объявления твердят, что у нас только один шанс в жизни, и надо не мешкая взять от жизни всё.

Стремясь не отстать и «быть на уровне», человек судорожно мечется в погоне за деньгами, мебельными гарнитурами, престижными автомобилями, гаджетами, модными развлечениями. Так проходит несколько лет, и наступает неизбежная расплата: плохое здоровье, нервное истощение, депрессия, разочарование, потеря интереса к жизни. Немало людей, имевших хорошие намерения, попались в эту ловушку.

Как защитить себя?

Здоровому организму стресс не может причинить большого вреда. Для защиты от неблагоприятных последствий можно делать «прививки» от стресса. Вот некоторые из них:

1. Регулярные физические упражнения не менее 30 минут в день. Они способствуют выработке эндорфинов — «гормонов счастья», которые защищают организм от стрессов. Солнечный свет и свежий воздух также стимулируют выработку эндорфинов, поэтому физические упражнения на свежем воздухе принесут двойную пользу.

2. Простое, преимущественно вегетарианское питание. Организм хорошо приспосабливается к такой пище. Результатом будет подъём энергии, выносливости и эффективности.

3. Отказ от курения, употребления алкоголя, кофеина и других вредных для здоровья веществ. Они вызывают неблагоприятные последствия для нервной системы (и часто уже на следующий день).

4. Полноценный отдых. Сюда относятся как спокойный ночной сон, так и регулярный отдых в течение дня, в выходной, во время отпуска.

5. Использование воды. Пейте достаточное количество воды, чтобы моча была светлой (6 – 8 стаканов в день). Принимайте каждое утро контрастный душ — это будет правильное начало дня.

6. Стабильные жизненные ценности — вера в Бога, счастливый семейный очаг, работа, которая приносит удовлетворение, верные друзья, наличие цели жизни — всё это защищает вас от стресса.

7. Позитивное мышление. Представьте себе человека, который в проливной дождь идёт на работу, проклиная всё на свете. Что происходит у него внутри? В то же время трое детей радостно шлёпают по лужам под тем же самым дождём. У кого стресс? Обстоятельства одни и те же, но отношение к ним разное.

Жизнь, как правило, даёт нам возможность сделать выбор. Примите же решение наслаждаться жизнью в тех обстоятельствах, которые вам даны. Радуйтесь и солнечным дням, и ненастью. Улыбнитесь самим себе и другим людям, вдохните аромат цветов, поиграйте с детьми. Такой подход к жизни не требует материальных затрат, поднимает настроение без утренней головной боли, сопровождающей другие способы взбодриться.

«Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он» (Библия, книга Притчей 23:7).

По книге Ганса Дейля и Эйлин Ладингтон

«Ключи к здоровью»