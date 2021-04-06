Семья, созданная самим Богом

Людмила — человек скромный и очень любит Господа. Она убеждена: её семья необыкновенна тем, что создана Самим Богом.

Мой будущий муж был вдовцом с тремя детьми: 4,5 месяца, 1,5 года и 5 лет. Мне было их жалко, и я просто посещала их, помогала, чем могла. Мужчина был очень серьёзный и порядочный.

В то время я начала читать Библию, приближаться к Богу. У меня на руках уже было двое сирот: 8 месяцев и 3 года — я их усыновила. И ещё иметь детей не было желания — это столько трудов… Но Бог говорил моему сердцу: «Не обижай сироту».

Я боролась с Самим Богом. Сопротивлялась и не хотела… Но Господь победил! Мы поженились как раз в период развала СССР, когда всё исчезло с прилавков. Мы пошли в церковь и вскоре крестились. Жизнь нашу Господь изменил на 180 градусов: и характеры, и желания. Он смирял нас, учил любить, особенно меня. Муж меня давно полюбил, а я его не сразу. А когда Господь открыл мне, что ненавидящий брата своего — человекоубийца, это было для меня ударом. Я плакала, каялась и молила Бога, чтоб дал мне любви к мужу, ведь он был хорошим человеком.

Господь услышал меня и вложил в моё сердце любовь к мужу. Я увидела его другими глазами, и мы стали жить ещё лучше и дружнее. Служили Господу в радости, с открытыми сердцами.

Я не думала, что Господь будет ещё увеличивать мою семью. В конце девяностых мне было под сорок, и Господь прислал в нашу семью двух малышей — мальчика трёх лет и девочку двух лет. Это было так неожиданно, и я опять стала противиться. Муж на меня никогда не давил. В этих случаях он всегда оставлял право выбора за мной, потому что понимал, что основная работа ляжет на мои плечи. К тому времени он уже заболел астмой и непростой: во время приступа терял сознание. Но мои дети уже подросли, они меня уговорили. Сколько же было радости, когда в семье появились эти малыши, а с ними много приятных хлопот!

Время шло, дети росли и в 2003 году пошли в первый класс. И тут мне позвонили из администрации района с просьбой взять двух братиков: одному четыре, другому семь лет. Я опешила от неожиданности и только сказала, что посоветуюсь с мужем и перезвоню. И, как сейчас помню, взяла Библию, открыла псалом, и сразу мне попались слова: «Бог — Отец сирот».

Я всё поняла и поведала об этом мужу. Он мне сказал: «А что тут думать? Звони». Я позвонила. Мне сказали: «Приезжайте прямо сейчас в администрацию и там ждите». Россия, Тамбовская область. Декабрь. Смеркается. Метель на улице. Прекрасно помню тот день. Мы поехали на своём уазике в администрацию. В шесть часов вечера привезли младшего ребёнка, и мы вместе с ним отправились домой. А старшего отвезли в больницу, потому что родители его повесили. Администрация успела вовремя: мальчишку спасли.

Через некоторое время звонят опять из администрации и говорят, что есть мальчик осиротевший, вместе с родителями приехал из Украины, а родители умерли. Потом нам доверили ещё двух деток — брата и сестричку: 9 месяцев и 2,5 года.

Когда мне было 49, я себя считала уже старой, чтобы принимать детей, и муж уже с ногами мучился, часто лежал в больнице. Вдруг опять администрация меня вспомнила: «В роддоме отказная девочка с диагнозом церебральная ишемия 2 степени. Она пожизненно прикована к постели, в детдоме быстро зачахнет и умрёт, а вы там молитесь Богу вашему, и, может, девочка пойдёт». Муж мне тогда сказал: «Смотри, я тебе уже плохой помощник. Чем смогу, тем помогу, решай сама». Но у меня в сердце было желание забрать малютку, и я знала, что это желание от Бога. И мы её забрали. Мы молились, и девочка пошла через год и семь месяцев. Вес у неё был всего 8 кг. Но мы её так любили, словами не передать. Сейчас этой девочке 13 лет, крепкая, умничка, в церкви поёт, в музыкальной школе учится. Вопреки всем врождённым диагнозам Господь совершил чудо над нашей девочкой, исцелил её по Своей великой любви.

Но это не конец истории. Когда мне было 53 года, появился ещё мальчик шести месяцев, а за ним ещё двое детей — брат и сестра, 9 и 11 лет.

А в возрасте 57 лет я привезла домой младенца пяти дней отроду, и это было чудо Божье! Мне как будто было не 57, столько сил и здоровья дал мне Господь, чтоб я могла ухаживать за этим малышом. Он ночами кушал, и я безропотно вставала и делала ему смеси, кормила его, такого маленького, беззащитного и такого любимого и родного.

Когда малышу было уже полтора года, умер мой супруг. После его смерти Господь послал мне трёх сестричек — 8, 7 и 4 лет. Сейчас мне 62 года, и Господь даёт силы и здоровье воспитывать детей. Каждый день вечером мы собираемся, анализируем прошедший день, видим свои ошибки, грехи. Читаем с детьми Слово Божье, размышляем, молимся. Старшие дети имеют свои семьи. Приезжают к нам в гости.

У нас 11 усыновлённых детей и 14 детей на опеке. Хожу с ними в церковь, они поют на богослужениях. Мы дружные. Слава Господу! Учу детей видеть проблемы ближнего, молиться за нуждающихся и давать не скупясь, как учит нас Спаситель Иисус Христос.

Людмила Загрядская

Источник: группа в Viber «Опыты жизни с Богом»

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.