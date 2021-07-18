Сезоны любви

Для них цветут сады, для них щебечут птицы,
Для них — восходов и закатов нежный цвет.
Они влюблённые, и их сияют лица.
Их краше и счастливей в мире нет.
Весна любви — прекрасное начало.
Уж так людей устроил, видно, Бог,
Чтоб сердце друг от друга трепетало
И изливало бурный чувств поток.
Потом пройдёт разлив, река вернётся в русло,
И лепестки садов по ветру улетят.
Их в вечность провожу я взглядом грустным,
Свой вспоминая свадебный наряд.
Есть лето жизни… В нём тепло и ярко.
В нём много света, ночи коротки,
И от любви большой в нём, как от солнца, жарко,
Но кратки эти летние деньки.
А жизни осень — слякотная серость,
И хлещет дождь, и ветер листья рвёт…
Куда весна с романтикою делись?
И солнце из-за туч всё не идёт.
В такие дни напомни нам, Создатель,
Об обещанье, данном нами здесь:
И в радостные дни, и в дни ненастья
Хранить любовь, ценя всё то, что есть.
Когда завоют зимние метели
И лёд захочет холодом сковать,
Дай нам огня, чтоб мы друг друга грели,
И слов нам дай, чтоб о любви сказать.
Не дай нам у костра чужого греться,
Но свой очаг хранить и созидать!
Не дай остыть, но ярче загореться!
Нам дай любви, умеющей прощать.
Дай чистоты, как свежий снег пушистый,
И помоги учиться даже у зимы
И помнить: холод долго не продлится,
Коль верим мы в весну и если вместе мы!
Ирина Руканова
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.