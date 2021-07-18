Сезоны любви

Для них цветут сады, для них щебечут птицы,

Для них — восходов и закатов нежный цвет.

Они влюблённые, и их сияют лица.

Их краше и счастливей в мире нет.

Весна любви — прекрасное начало.

Уж так людей устроил, видно, Бог,

Чтоб сердце друг от друга трепетало

И изливало бурный чувств поток.

Потом пройдёт разлив, река вернётся в русло,

И лепестки садов по ветру улетят.

Их в вечность провожу я взглядом грустным,

Свой вспоминая свадебный наряд.

Есть лето жизни… В нём тепло и ярко.

В нём много света, ночи коротки,

И от любви большой в нём, как от солнца, жарко,

Но кратки эти летние деньки.

А жизни осень — слякотная серость,

И хлещет дождь, и ветер листья рвёт…

Куда весна с романтикою делись?

И солнце из-за туч всё не идёт.

В такие дни напомни нам, Создатель,

Об обещанье, данном нами здесь:

И в радостные дни, и в дни ненастья

Хранить любовь, ценя всё то, что есть.

Когда завоют зимние метели

И лёд захочет холодом сковать,

Дай нам огня, чтоб мы друг друга грели,

И слов нам дай, чтоб о любви сказать.

Не дай нам у костра чужого греться,

Но свой очаг хранить и созидать!

Не дай остыть, но ярче загореться!

Нам дай любви, умеющей прощать.

Дай чистоты, как свежий снег пушистый,

И помоги учиться даже у зимы

И помнить: холод долго не продлится,

Коль верим мы в весну и если вместе мы!

Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.